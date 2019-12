Japán hercegnő Tihanyban, emberi csontok Várpalotán – ezeket olvasták legtöbben szeptemberben

Közeledik az év vége, a számvetések időszaka, ezért a veol helyi szerkesztősége is készített egy összegzést arról, mely témák érdekelték a legjobban olvasóinkat, melyek voltak azok a cikkeink, amelyek a legnagyobb visszhangot váltották ki.

Szívbe markoló tragédiák, krimibe illő történetek és örömteli események egyaránt jellemezték 2019 második hónapját Veszprém megyében, természetes, hogy a sok-sok hír közül ezek érdekelték olvasóinkat a legjobban.

10. Japán hercegnő érkezett Tihanyba

Kako japán császári hercegnőt, a császár öccsének lányát Mihályi Jeromos tihanyi perjel fogadta szeptember 22-én.

9. Félpályás útlezárással tüntetnek a szeméttelep bezárásáért Veszprémben

Balatonfűzfő után Veszprémben is demonstrálnak a királyszentistváni szeméttelep bezárásáért.

8. Emberi csontokat találtak a szemétben Várpalotán

Szeptember 11-én egy várpalotai hulladéktelepen, a szelektív szemét válogatása közben emberi csontokat találtak.

7. Járókelők fogták el a rablót Veszprémben

Elvitte egy idős asszony táskáját a nyílt utcán egy fiatal férfi Veszprémben. Az elkövetőt járókelők fogták el, amíg a rendőrök kiérkeztek.

6. Elpusztult a veszprémi zsiráfborjú

A Veszprémi Állatkert közösségi oldalán közölte a szomorú hírt, hogy szeptember 10-én elpusztult az alig pár hetes zsiráfborjú.

5. Óriási dugó volt Veszprémben

Elég egyetlen elbaltázott parkolás, hogy Veszprém belvárosában hatalmas dugó alakuljon ki.

4. Kevesebb a megrendelés, a veszprémi gyár igazodik a változásokhoz

A kéthetes nyári leállást követően, szeptemberben kezdődött újra a termelés a Balluff veszprémi gyárában. A világban és az európai gazdaságban is zajló negatív folyamatok a megyeszékhelyen is éreztetik hatásukat, amelyekre a gyár vezetésének is reagálnia kellett.

3. Ha szereted a Balatont, ne építs kőtornyokat

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park oldalán figyelmeztette a káros szokás terjedésére.

2. A gyulafirátóti fanatikus gyűjtő udvarán hat csodás autó áll

Fehér Ákos Corrado-fanatikus, így mutatkozik be családi házuk udvarán, ahol sorban állnak a Volkswagen Corradók.

1. Elhunyt Ceglédi László veszprémi tűzoltó

Tragikus balesetben elhunyt Ceglédi László címzetes tűzoltó főtörzsőrmester, a Veszprémi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója szeptember 21-én.