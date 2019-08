Ezeket vidd magaddal egy bulizós nyaraláshoz!

Legyen szó akár egy közös, családi pihenésről vagy a barátokkal együtt töltött, lazulós nyaralásról, a jó hangulatról érdemes előre gondoskodni! Mi mindenre lesz szükséged ehhez? Lássuk!

Nem, nem az alkohol vagy egyéb hangulatfokozó szerek erre a kérdésre a helyes válasz! A jó hangulathoz elsősorban jó társaság és jó zene kell. A zenét meg ugye hangosan és együtt hallgatni sokkal nagyobb élmény, mint fülesen keresztül, silent disco módban.

Irány a fesztivál!

Ha együtt készültök a fesztiválra, ahol ott is sátoroztok vagy lakókocsiztok, akkor érdemes a kedvenc fellépőitek számából előre összeállítani egy playlistet, amit a szomszédaitok legnagyobb örömére együtt hallgathattok.

Ehhez pedig szükségetek lesz egy külső, bluetooth hangszóró segítségére. A legnagyobb jóság, vagyis a hordozhatóság, egy fesztiválon nagyon jó szolgálatot tud tenni. Privát bulit és after partit is tarthattok, csupán arra kell figyelni, hogy a bluetooth hangszóró fel legyen töltve. Vannak olyan darabok, amik akár 10 órát is kibírnak folyamatosan, töltés nélkül is!

A JBL például különböző árkategóriában is kínál hangszórókat, a vízállóktól kezdve a parti fénnyel ellátottakon át a dizájn darabokig. Ezek a JBL hangszórók magas minőségűek, hosszú ideig kiszolgálnak minket, ezért (is) érdemes rájuk vigyázni, ami egy-egy átmulatott éjszaka után nem is biztos, hogy könnyű feladat. Persze, ha hirtelen abbamarad a zene, gyanakodhatunk, hogy érdemes lenne megnézni, hogy mi történt a hangszóróval, nehogy lába keljen!

Család, haverok, buli… hangulat!

Egy kibérelt vagy saját nyaralót is érdemes hangulatossá tenni. Este a hangulatfények nagyon jól mutatnak, egészen különleges a színes lámpasorok, lampionok vagy égősorok fénye alatt beszélgetni, társasozni, kártyázni, zenét hallgatni.

Érdemes egy-két könnyen hordozható és felszerelhető függőágyat is beszerezni. Ezt a gyerekek és a felnőttek is egyaránt imádni fogják. Ha már kinőttetek a hardcore bulizásból és fesztiválozásból, akkor érthető, hogy nemcsak másnaposan jó benne ringatózni, hanem könyvolvasásra és délutáni sziesztára is kifejezetten alkalmas!

+1 tipp

Egy óriási, fehér lepedő is nagyon jól jöhet. Lehet belőle egyszerű sátrat felhúzni a kertben úgy, hogy ráterítjük egy ágra, vagy szárítókötélre. Emellett pedig egy szuperhangulatos, esti kerti mozizás vetítővásznaként is funkcionál. Kivisszük a párnákat, matracokat, kinyitjuk a napozóágyakat, belehuppanunk a függőágyba és máris indulhat a film. Persze ehhez szükséges lesz valamilyen vetítőberendezést is működésbe hozni, de az már részletkérdés!