Ezért érdemes átmeneti dzsekit viselni

Az átmeneti dzseki egy azok közül a ruhadarabok közül, amire néhányan szeretik azt mondani, hogy semmi szükség rájuk, ki lehet váltani mással. Például vastagabb pulcsival, vagy a kabáttal, csak pulóver nélkül, így nem lesz annyira meleg, mint télen. Nos, ezek a megoldások elméletileg működhetnek, azonban az biztos, hogy kényelmes nem lesz.

Az átmeneti kabátokat nem véletlenül találták ki: ideálisak arra az időszakra, amikor már sokkal enyhébb az idő, mint télen, de még nem lehet egy szál pulcsiban szaladgálni. Nem mellesleg nagyon jól is néznek ki, amivel sokat hozzáadhatnak a megjelenéshez, elég csak a Bolfnál megtalálható átmeneti dzsekiket megnézni.

De miért is jobb az átmeneti dzseki, mint egy vastagabb pulcsi?

Valljuk be, valóban logikusnak hangzik, hogy egy átmeneti dzseki helyett felveszel két pulóvert, amiből az egyik vastagabb. Elviekben ugyanazt éred el: lesz rajtad egy plusz réteg, ami többet ér a szimpla pulóvernél.

Csakhogy a dzsekiknek van egy remek tulajdonságuk, mégpedig az, hogy nem fúj át rajtuk a szél. Lehet, hogy a hőmérséklet viszonylag enyhe, de a kora reggeli hideg fuvallatoktól garantáltan úgy érzet, hogy megfagysz, ha csak pulóver van rajtad. A pulcsik anyagán ugyanis akadálytalanul átfúj a szél – szemben a dzsekikkel.

És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy milyen rossz helyzetbe kerülsz, ha elkap egy „kellemes” tavaszi zápor, amikor csak pulóver van rajtad. A pulcsi ugyanis pillanatok alatt átázik. Te pedig csuromvizesen és vacogva veheted az irányt haza, vagy ha erre nincs lehetőség, egy ruhaüzletbe – ahol már jó esetben veszel magadnak egy vízlepergetős külső réteggel ellátott dzsekit, tanulva az előző szituációból.

A dzsekik ugyanis, ha nem is vízhatlanok, lehetnek olyan anyagból, ami bizonyos mértékig taszítja a vizet, így nem ázol át. Külön jó, ha a dzsekid kapucnis, így a fejed is védve lesz az esőtől.

És miért nem jó a télikabát?

Röviden: mert meleg. Jó hír, hogy lehet ugyancsak vízlepergető, lehet kapucnija is. Reggel talán meleged sincs benne, ha nem veszel alá pulcsit. De délutánra, ha kisüt a nap, és felmelegszik a hőmérséklet, garantáltan meg fogsz sülni 15-20 fokban a télikabátodban. És vagy meleged lesz, vagy a kezedben cipeled, ami szintén nem leányálom, mert nagy, nehéz, meleg, és akadályoz is mindenben. Eltenni egy táskába, akár hátizsákba, esélytelen, mert túl nagy és vastag hozzá. Ennél sokkal egyszerűbb beruházni egy átmeneti kabátra, ami az adott időjárási viszonyok között éppen ideális, és azt nyújtja, amire szükséges van ezekben a hónapokban: nem túl meleg, de nem fúj át rajta a szél, megvéd az esőtől, és a hűvösebb időszakokban melegít. Aláöltözve még ténylegesen hideg napokon is tökéletes választás.

Az átmeneti kabátok nagyon sokféle színben, fazonban és stílusban érhetők el, így mindenki megtalálhatja a számára leginkább megfelelő darabot, amit szívesen visel. Ne akard kispórolni a ruhatáradból, mert sok szempontból megkönnyítheti az életedet a tavaszi, sőt az őszi időszakban is.