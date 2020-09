Ezért is érdemes a Naplót olvasni: megkapták nyereményüket hűséges előfizetőink

Díjaztuk a Napló előfizetőinek a kitartását, lapunkhoz való hűségét.

Szerencsés olvasóink rozsdamentes edény- és szerszámkészletet nyertek. Megyénkből a sorsoláson három előfizetőnek kedvezett a szerencse: Töreki Károly Magyargencsről, Juhász László Herendről, Vass Kálmán pedig Litérről nyert augusztusban.

A herendi Juhász László már 50 éve a Napló előfizetője. Mint mondja, reggel hétkor azzal indul napja, hogy negyed órát az újság átolvasásával tölt, majd megnézi a friss híreket a Nemzeti Sportban is. Lapunkban főleg azokat a cikkeket figyeli, amelyek megyén belül, közvetlenül is érintik. Véleménye szerint egyre több a politikáról szóló írás, aminek nem örül, mert sokkal szívesebben olvas a helyi történésekről. László egyébként sok regényt és szépirodalmi művet elolvasott életében, és még manapság is megvesz egy-egy, a fával foglalkozó szakirodalmi kötetet.

– Ami a megyében történik, érdekli az embereket – teszi hozzá, miközben éppen a Nagy László pozitív vírustesztje miatt elmaradt Telekom Veszprém–Kiel kézilabda-meccsről beszélnek a televízióban. Véleménye szerint megyénkben sok gyár és üzem működik, ezért mindig történik valami fontos a településeken, amelyekre kíváncsiak az emberek, akiket valamilyen szinten érintenek is ezek az újdonságok.

– Szemmel láthatóan változik a körülöttünk lévő világ, valami mindig épül valahol, és maradandót alkot a nép – fogalmaz Juhász László.

Felesége, Éva is elolvassa a lapot mindennap. A politika és a sport nem érdekli, de minden mást szívesen megnéz a Naplóban. Mostanában jobban figyeli a vírushelyzettel kapcsolatos írásokat, mert kicsit fél tőle, és ezért komolyan veszi. A herendi híreket pedig mindig az elsők között olvassa el a lapban.

A magyargencsi Töreki Károly és neje immár közel harmincöt éve – mióta Magyargencsre költöztek – hűséges előfizetője a Naplónak. Töreki Károlyné leginkább a Pápa vonzáskörzetéhez tartozó híreket szereti, olyankor előfordulnak hírek a lakóhelyükről is. Ezenkívül a Szép otthon mellékletet, valamint a rejtvényeket kedveli. Mint felidézte, régebben nem volt ennyi reklám, pláne nem egész oldalas hirdetések az újságban. Ennek azért sem örülnek, mert manapság mindenféle médiában túl sok reklámmal találkoznak.

– Mivel a férjem agyvérzés következtében tolószékbe kényszerült, gyakorlatilag egész nap megy a televízió, ahonnan szintén folynak a reklámok. Úgyhogy az újságból nem hiányoznának nekünk, persze megértjük a szükségességüket – jegyezte meg Töreki Károlyné.

Töreki Károly nagyon kedveli a Jó reggelt, Veszprém megye! című napindító jegyzeteket, ezzel kezdi reggeli után, az elejétől a vége felé haladva olvasni a lapot. Majd, miután ő kiolvasta, az ebédet követően felesége veszi kézbe az újságot.

– Korábban mindig hátulról kezdtem olvasni, de most már egy jó ideje a címlaptól haladok hátrafelé, és a napi viccet hagyom a legvégére. A sport­oldalakat átlapozom, azokat inkább az uram böngészi, de csak a nagyját, mert a sporteseményeket is főként a tévében követi nyomon – mondta el a Töreki Károlyné, hozzátéve, általában elégedettek a lappal,bár férje műszaki beállítottságúként több technikai, robotikával kapcsolatos tartalmat olvasna. A szerszám- és edénykészletből álló nyereménynek nagyon örültek, mert, mint felelevenítették, a rejtvények és egyéb játékok megfejtéseit időnként beküldik, de eddig még nem jártak szerencsével.

Még soha életükben nem nyertek semmit, ezért most különösen örült a litéri Vas Kálmán és felesége a hűségakciós ajándékoknak, a rozsdamentes edény- és szerszámkészletnek. Veronika először el sem akarta hinni, hogy a három szerencsés között vannak, pedig korábban olvasott a hűségakcióról. Lapcsoportunk több nyereményjátékára beneveztek, de a szerencse csak most szegődött melléjük. Egyébként már 42 éve Napló-előfizetők, és Kálmán mindennap elolvassa az újságot. Ezzel kezdi a napot, miután felkelt és rendbe tette magát. Igaz, mindent nem olvas el az újságból, de, mint mondja, mindegyik Naplóban van olyan, ami érdekli őt. Ilyenek a hírek, az időjárás, az információk és azok az események, amelyeket érdekesnek tart. Példaként említi, hogy most olvasott a nagyvázsonyi lovasfogatok versenyéről, amelynek egyik győztese litéri volt.

– Nekikezdek az újságolvasásnak, és amíg a nejem előkészíti a reggelit, addig egy részét már ki is olvasom – meséli a litéri férfi, aki a Veszprémi Volánnál volt buszvezető 31 évig. Az elejétől kezdi el böngészni a Naplót, ellentétben a feleségével, aki viszont hátulról halad előre. Van úgy, hogy megosztoznak a lapon, aztán elcserélik egymással a már elolvasott oldalakat. A pulai születésű Veronikát a politika kevésbé érdekli az újságban, mert, mint mondja, bőven elég az, amit a rádióban és a televízióban hall belőle. Szereti viszont a főzéssel kapcsolatos írásokat, és elolvassa a halálozási rovatot is, mert sokszor onnan értesül arról, ha egy ismerőse eltávozott az élők sorából. Szívesen megnézi az újszülött babákat is a lapban, és a horoszkópot sem hagyja ki.

A nyugdíjas litéri házaspár nagyon örül az ajándéknak, és köszönik szépen a meglepetést.