Ezt az egyszerű munkát még a gyerekek is imádják

Augusztustól kezdve egyre gyakrabban lehetünk arra figyelmesek, hogy sündisznó költözött a kertünkbe. Ennek oka a nyár végén zajló második párzási időszak mellett az, hogy lassan elkezdenek felkészülni téli alvásukra, így olyan helyet keresnek, ahol meghúzhatják magukat, és táplálékhoz is juthatnak. Az iskolaév elején még épp jut idő arra, hogy a gyerekekkel együtt barkácsoljunk menedéket tüskés hátú barátainknak.

A sündisznó igen hasznos állat, hiszen megeszi mindazokat a kártevő bogarakat, rovarokat és meztelencsigákat, amelyek kerti növényeinkben károkat okoznának. A kertbe beköltöző apró állat gondozása azonban kifejezetten nagy felelősséget jelent, hiszen számos veszély leselkedik rá. Ha biztonságos környezetet szeretnénk kialakítani számára, érdemes saját házat készítenünk neki, amelyet egy csendes zugban, egy bokor vagy fa tövében állíthatunk fel.

A sünlak készítése nem igényel különösebb szakértelmet, néhány egyszerű eszköz segítségével, a gyerekek bevonásával is könnyedén elkészíthető. Szükséges eszközök: láncfűrész, kesztyű, védőszemüveg, néhány deszka és faléc, facsavarok, csiszolópapír, szögek, kis méretű szemes csavarok, kalapács, csavarhúzó. Néhány maroknyi szalma vagy mulcs.

A gyerekekkel való közös barkácsolás kicsik és nagyok számára is hatalmas élményt jelent, amennyiben pedig a munkához nagy teljesítményű eszközök használatára is szükség van, még izgalmasabb a kihívás. Fontos azonban, hogy az alkotás során végig ügyeljünk a biztonságos eszközhasználatra, éppen ezért, mielőtt belevágunk a sünlak készítésébe, ellenőrizzük a láncfűrészünket, használata során pedig viseljünk védőfelszerelést, így kesztyűt és szemüveget is. Az egyéni védőeszközök nem helyettesítik a biztonságos munkatechnikákat, így az eszközöket kizárólag felnőttek használják!

A gyerekek mérőszalaggal és ceruzával jelöljék ki a pontos vágási helyeket. A ház oldalain határozzuk meg a tető tetszőleges lejtési szögét, majd igazítsuk hozzá a ház elülső oldalát is, ahová a bejáratnak rajzoljunk be egy tízszer tíz centiméteres négyzetet. Ha mindent kimértünk, vágjuk le a deszkákat láncfűrésszel. A vágási éleket csiszoljuk simára csiszolópapírral.

Elsőként az oldalfalakat rögzítsük. Facsavarok és csavarhúzó segítségével állítsuk össze a ház négy oldalát, majd jöhet a hálószoba. Kisebb méretű deszkából készítsük el a sünlak hálószobájának a bejáratát. Az előtérből ugyanis a sündisznó így egy még védettebb zugba tud majd elvonulni, ahol biztonságban lesz más állatoktól és a gyakran szélsőséges időjárástól is. A kis falat szintén facsavarok segítségével rögzítsük. Annak érdekében, hogy a sünlak teteje bármikor leszedhető legyen, de ne csússzon le a házról, egy nagyobb méretű deszka aljára szögeljük rá a méretre vágott két falécet is úgy, hogy illeszkedjenek a ház oldalaihoz. Ezt követően egész egyszerűen helyezzük a kis ház tetejére.

Ne feledkezzünk el a szigetelésről sem. A legjobb, ha a sünlakot szalmával vagy mulccsal töltjük meg, amely kiváló fészkelőanyagként megfelelő szigetelést nyújthat és gondoskodhat az apró állat kényelméről.