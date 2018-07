Ezt nem lehet abbahagyni – Két éve alapították a várpalotai Tom Stonert

A várpalotai együttes tagjai közül, mint mondják, még a zenekar megalakulása előtt, különböző formációkban mindenki zenélt mindenkivel, így nem voltak ismeretlenek egymás számára, mikor végül két éve megalapították a Tom Stonert. Hogy mi hajtja őket a mindennapok mellett a gitárok és dobok mögé, arról az együttessel próba előtt beszélgettünk.

– Ez egy baráti kör. Tomekkal (Szentes Tamás, gitár) egy gitártanárhoz jártunk, Bozsoki Tamás mesternél tanultunk mindketten. Neki már eleve barátja volt Busa (Boruzs Busa László, dobok), de mi akkor még Évivel (Fésüs Éva, ének) játszottunk egy másik zenekarban. Abban a formációban először még saját zenéket játszottunk, aztán Red Hot Chili Peppers számokat – meséli Kondics Csaba basszusgitáros a zenekar előzményeiről.

– A Tom Stonert megelőzően is volt egy nagyobb közös formáció, ahol már mind a négyen együtt zenéltünk, illetve rajtunk kívül még többen, ott főleg Carlos Santana-féle latinos zenét játszottunk. Abból a csapatból lassan elkezdtek elfogyni az emberek, de Busa mégiscsak szeretett volna tovább zenélni, az ő ötlete volt, hogy stoner rockot játsszunk, saját számokkal. Ennek megfelelően a Tom Stoner csak saját dalokat játszik, a fiúk írják a zenét, én pedig a dalszövegeket – mondta el Fésüs Éva.

A tagok minimum heti egyszer próbálnak munka mellett is, és minden alkalmat kihasználnak, hogy közönség előtt is bemutathassák dalaikat. Július 21-én szombaton például Csóron játszanak egy rockfesztiválon, Papkeszin pedig augusztus 11-én hallhatja őket a közönség, de már szervezik az őszi klubfellépéseket, ilyenkor általában más zenekarokkal állnak össze, akik hasonló stílusban játszanak, így könnyebb megszervezni egy-egy fellépést.

– A stoner rock, illetve a Black Sabbath az alapvető stílusirány számunkra, de akik a koncertjeinken odajönnek, mindig elmondják, hogy ez olyan, mintha Tool lett volna, mások szerint inkább Kyuss, különböző hatásokat fedeznek fel a zenénken. Ezeket valahol egy kalap alá is vehetjük, hiszen mind hasonló stílus, ugyanakkor felismerhetők a különbségek – fejti ki Kondics Csaba, aki hozzáteszi, az együttes stonere egészen gazdag, hiszen számos forrásból táplálkozik. – Annyiféle zenét játszottunk, és egy kicsit mindenki hozott magával a korábbi zenés múltjából, így a Tom Stonerben mindenféle stílusból van egy kevés. A Tomek blues-os vonala, Busa a népzenétől a latinzenén át a rockig mindent játszott – meséli énekesnő, Fésüs Éva. A zenekar azonban tisztában van vele, hogy sok energiát kell beletenni a szervezésbe ahhoz, hogy minél többet zenélhessenek. Tudni kell, hogy klubok közül is egyre kevesebb van olyan, ahová a rockzenét beengedik, de nem elhanyagolható a kiadások kérdése sem. – Ha valaki vidéki zenekarként Budapesten szeretne zenélni, akkor lényegében ő fizet azért, hogy zenélhessen, a legtöbb esetben még az útiköltséget sem térítik meg. Ehhez jön az, hogy még ha amatőr szinten is játszunk, de ez komoly felszerelést igényel – mondja el Fésüs Éva.

A Tom Stonernek célj ugyanakkor az is, hogy dalaikat megfelelő minőségben rögzítsék, és ugyancsak nem könnyű megoldani, hogy autentikus, régiesebb hangzást adjanak vissza a felvételek a mai modern technológiákkal. – Ezeket a felvételeket viszont el tudjuk már küldeni, hogy meghívásokat kapjunk fellépésekre, de volt olyan zenekar, aki ez alapján talált meg minket, és kért, hogy menjünk velük fellépni – teszi hozzá Kondics Csaba.

A banda tagjai nem évekkel előre terveznek, hanem mindig a következő lépést: egy következő dalt, egy következő fellépést, ám a legfontosabb céljuk, hogy minél többet játsszanak együtt, és ehhez a lelkesedés adott, hiszen mindannyian szeretnek zenélni.

– A zene egy szerelem. Ha az ember úgy méri, hogy mennyi energiát vesz el, mennyi nem, akkor nem szabad nekiállni – véli Boruzs Busa László, aki megszakításokkal, különböző hangszereken legalább tizenöt éve zenél. – Ez nem általános hobbi, annál néhány lépcsőfokkal magasabbra tehető. Az ember reméli a legjobbakat, bízik benne, hogy lehet belőle valami, de úgy kell nekiállni, hogy legyen akármi, akkor is csinálja, mert szereti. Több formáció ért véget úgy, mint egy szakítás, és ez olyankor tényleg olyan érzés, de ezt nem lehet abbahagyni.