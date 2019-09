Falugondnokot is köszöntöttek az olaszfalui krumplifesztiválon

Igaz, a futballmérkőzés elmaradt, ám összességében kegyes volt az időjárás a XVII. Bakonyi Krumpliszüreti és Művészeti Fesztiválhoz, amely ismét színes programkavalkáddal hozta össze Olaszfalu apraját és nagyját hétvégén.

Boriszné Hanich Edit, Olaszfalu polgármestere azzal kezdte megnyitóbeszédét, hogy az elmúlt napokban megkezdődött a burgonya betakarítása és a káposzta szedése is. A termés, úgy tűnik, jó lesz, a gazdálkodók bíznak a burgonya jó árában. A településvezető beszélt a fesztivál előzményeiről is, amiről kiderült: idén is mindenki szerette volna, hogy legyen fesztivál. Elhangzott egy köszönet is a Földművelésügyi Minisztérium felé, mely szerint a mostani fesztivált 577 ezer forinttal támogatta az állam.

Ovádi Péter, a térség országgyűlési képviselője azt emelte ki, hogy az Olaszfalui Önkormányzat az elmúlt öt évben nagyon sok mindent elért, elég csak körbejárni a települést, láthatóak a megújulás jelei. Elmondta, hogy amikor meghatározták a Magyar Falu Program fő irányait, akkor az volt a legfontosabb, hogy a helyiek helyben maradjanak és szeressenek a településükön élni. Úgy látja, Olaszfalun ezt elérték, és az elkövetkezendő öt esztendőben is arra fognak törekedni, hogy minél több fejlesztést meg tudjanak valósítani a jövőben.

A krumplifesztiválon Kovács József volt falugondnok – aki több mint 12 évig dolgozott ebben a pozícióban – Olaszfalu községért kitüntetést vehetett át.