Fennállása 25. évét ünnepli az idén az ajkai Dinamik rock and roll klub

A csapat nagyobb rendezvénnyel kíván ünnepelni, amelyre az összes egykori táncos is meghívást kap. Az időpontot a vírushelyzet okozta bizonytalanság miatt még nem tűzték ki.

A jelenlegi táncosok augusztus elején edzőtáboroznak.

A children kategória táncosai és a serdülők, valamint a rockyval ismerkedő néhány óvodás augusztus első hetében gyakorolt. A táborban az idősebb, gyakorlott táncosok az edzői tevékenységet is gyakorolhatták. A kicsikkel Füredi Flóra, Kiskovács Luca és a középiskolai tanár, edző Kövesi Kíra foglalkozott. A második héten a nagyokkal a klub egyik edzője, Horváth-Matán Szilvia foglalkozik. Horváthné Baráth Piroska edzőtől megtudtuk, a vakáció idején is tartanak edzéseket. Március közepétől, a veszélyhelyzet kihirdetésétől a versenyek is elmaradtak.

– Sikeres children kategóriájú párosunk, Csite Adrián és Halmai Jázmin többéves munkája mostanra érett be, nekik lett volna a legfontosabb, hogy ebben az időszakban versenyeken meg tudják mutatni a tudásukat – mondta az edző. – Ők az idén még ebben a kategóriában versenyezhetnek, jövőre már a serdülők között indulnak. Ott ismét elölről kell kezdeni mindent, abban a kategóriában ők lesznek a legfiatalabbak. Azok, akik már ebben a korcsoportban voltak korábban is, előnnyel indulnak. Ismét többéves munka vár rájuk, mire a serdülők között is a legjobbakká válnak.

A rockysok szeptember közepén már elkezdik a versenyszezont, majd október elsején ismét megmérettetik magukat.