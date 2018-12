Fényes árnyalatok, pávatollak, mesebeli figurák is megjelennek az idei ünnepi díszeken

Ahogy mondják, mindig van új a téli nap alatt. Az idei ünnepi trendek közt üdvözölhetjük a pávatoll színeit, a hópelyheket és a természetes anyagok térhódítását.

Boncz Péter szakértő tanácsokat ad, hogy miképpen legyen hangulatos és trendi az idei karácsonyunk. A meseszerű légiesség jegyében díszítsünk. Ma már egyre ritkább a fehér karácsony, viszont az otthonokba beszállingóznak a hópehely dekorációk, amelyekkel megidézhetjük gyerekkorunk meghitt ünnepeit. A hópelyhek klasszikus, finom hatást keltenek.

Illenek a modern enteriőrökbe és a vintage otthonokba is. Túrjuk fel a padlást a nagyinál, hátha találunk különleges formájú üvegeket, melyeket égőkkel, gyertyákkal és gömbökkel varázsolhatunk ünnepivé! A fémes csillogás is trendi, aki a modernitást kedveli, válassza a metálos színeket. Glamúros, elegáns hatást kelt a bronz, arany és ezüst színek kombinációja. Akkor a legszebb, ha szerény mennyiségben alkalmazzuk, hiszen a minimál jelszava: a kevesebb több! A karácsonyfadíszekhez válasszunk stilizált, fémes dekorációkat is, melyek az ünnepi fényekben teljesednek ki igazán. A legszebb színkombinációkat a természet teremti. Például a pávák tollazatában uralkodó összhatást, a zöld, a kék, a barna, a lila és az arany harmonikus kombinációját. Ezt hivatott utánozni az idei karácsonyfatrend. Így a tűlevelek sűrűjében erőteljesek a zöldek, a kékek és a lilák. Figyelem: csakis kifinomult ízlésűeknek ajánlott, mert könnyen túlzásba lehet esni! A mai műfenyőket szinte csak illatuk hiánya különbözteti meg élő társaiktól.

A legszebbek a minőségi szilikontüskés darabok, ezek hasonlítanak leginkább színben, megjelenésben, struktúrában élő társaikra. Az emberek minőség iránti növekvő igénye és a kreativitás a fénytechnikai megoldásoknál is jellemző. Az idei sláger a wifis applikációval kapcsolható izzó, de menők a LED-es gyertyák, a fáklyaizzók is, amelyek természetes hatást keltenek, mégis biztonságosabbak, mint az élő tüzes fáklya. Előnye az utóbbinak, hogy kültéren és beltéren is használható és biztonságos, mert nem melegszik fel az izzó burkolata. A természetes anyagok kombinálása, a zöld elemek, faágak, textilek és papírdíszek alkalmazása a fenntartható trendek közé tartoznak. Valódi gyertyákkal vonzó és élő hangulatot adnak az enteriőröknek.

