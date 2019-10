Fogadna-e örökbe állatot menhelyről ? – Olvasóinkat kérdeztük

Sokan szeretnének otthonra házi kedvencet. Ennek sok formája van, mindnek megvannak az előnyei és hátrányai.

Megoszlanak a vélemények arról, hogy ha állatot szeretnénk otthon tartani, hol keressük leendő kedvencünket.

A fajtiszta állatok örökbe fogadása melletti érv, hogy pontosan tudjuk milyen kedvencet kapunk, annak pozitívumaival és negatívumaival egyaránt. Fontos megjegyeznünk, hogy ha tenyésztőtől vásárlunk, annak borsos ára lesz, ha olcsón, neadjisten papírok nélkül jutnánk fajtatiszta kutyushoz, vagy cicához, akkor szaporítóról beszélünk.

Olvasóink 11%-a csak törzskönyvvel rendelkező kedvencet vinne haza, így biztosítva, hogy a család új tagjának nem lesznek rejtett öröklött betegségei.

A szavazók 16% a „Nem szeretem az állatokat” opciót választotta, bár lássuk be, ebbe a csoportba valószínűleg beletartoznak, akik nem is tarthatnának, lévén kicsi a lakás, allergiásak a szőrre, vagy nem tarthatnak otthon kiskedvencet, mert albérletben laknak, etc.

Olvasóink 27%-a még nem tartott háziállatot, de ha egyszer ilyesfajta felelősséget vállalna egy élőlényért, akkor mindenképpen menhelyről választana.

A cikkben szavazók közel fele (46%) azt válaszolta, eddig minden alkalommal menhelyi állatot mentett.



Ha menhelyről fogadunk be állatot, adunk neki még egy esélyt az otthonra és boldogságra. Ha kedve támadt, vagy elgondolkodott az örökbefogadáson a veszprémi Állatvédő Egyesület jó kiindulási pont lehet.