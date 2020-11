Fogyasztási körkép: ritkán esszük a halat, pedig érdemes

A hazai halfogyasztás mennyiségében jóval az európai átlag alatt marad. Kevés halat eszünk, s ha igen, akkor is főleg rántva és halászlének, pedig ezeknél az elkészítési módoknál vannak egészségünk szempontjából jobbak.

A hazai halfogyasztási szokásokról készített felmérést a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége, amelyből kiderült, hogy a magyarok több mint negyven százaléka nem eszik elég halat. Hetente egyszer sem, pedig a hazai táplálkozási ajánlás, az Okostányér ezt javasolja. Arra is rávilágított a kutatás, hogy a megkérdezettek 75 százaléka az íz alapján választ élelmiszert, és az, hogy mennyire egészséges az, ami a tányérunkra kerül, csak az emberek 16 százalékát érdekli.

A Hamé Hungária Kft. felkérésére végzett vizsgálat szerint Magyarországon még mindig kevés, évente csupán átlagosan 6,7 kilogramm halat eszik a lakosság, ezzel a mennyiséggel jelentősen le vagyunk maradva a 24,4 kilogramm fogyasztású európai átlagtól és a környező országoktól is. Sőt a tavalyi adatok alapján nálunk fogy a legkevesebb hal Európában. Ez azért szomorú, mert köztudottan egészséges étel. A halhús többek között az izomépítéshez és az immunrendszer zavartalan működéséhez szükséges jó minőségű fehérjét tartalmaz, értékes zsírtartalma pedig hasznos élettani hatással bír.

Tulajdonképpen szinte mindenki tudja, hogy legalább hetente egyszer kéne halat enni, több mint 90 százalékban tisztában voltak a megkérdezettek ezzel. Ötven százalékuk évek óta nem növeli halfogyasztását és ettől tulajdonképpen semmi nem is tudja eltéríteni. Némi reményre ad okot, hogy a válaszadók harminc százaléka azonban az elmúlt öt évben többször evett halat, mint régebben.

Ami az étkezéseket illeti, főleg ebédre választunk halat (hatvan százalék), vacsorára a megkérdezettek 27 százaléka fogyasztja. Tízóraira, uzsonnára alig, pedig ezekre a kisétkezésekre a különböző halkészítmények, konzervek, pástétomok kifejezetten alkalmasak. A vásárlásnál a friss halat részesítjük előnyben (negyven százalék), ezt követik szinte fej fej mellett a konzervek (27 százalék) és a fagyasztott termékek (26 százalék). A fajták tekintetében a tengeri halak a kedveltebbek, az édesvíziekre mindössze 37 százalék voksol.

A dietetikusok szerint a mennyiségen kívül további problémát jelent az elkészítés módja is. Természetesen a rántott verzió vezet, amit a halászlé követ. Grillezve, sütve, párolva csak húsz százalékunk szereti a halat. A hőkezelt termékek közül az olajos, sós lében eltett konzervek sikere elsöprő a halpástétomokhoz és krémekhez képest, amelyekből valóban nagyon kevés szerepel az étrendünkben, holott a halakból származó vitaminokat és ásványi anyagokat ezekből is be lehet vinni a szervezetünkbe és jó választást jelenthetnek azoknak is, akik még csak most ismerkednek a halfogyasztással.

– Táplálkozásunkat nagyban meghatározza a családi minta. Ez szinte valamennyi élelmiszernél így van, de valahogy ez a halaknál még jobban érvényesül. Ezért aztán – többek között – azért sem mindegy, hogy mennyi és milyen típusú halétel kerül otthon az asztalra, mert ennek hosszútávú hatása lesz. Ha a gyerekek most megszokják, felnőttként az önálló életükben is esznek majd halat, így talán a jövőben változik majd a helyzet és több fogy ebből az egészséges táplálékból – jegyezte meg a kutatás kapcsán Szűcs Zsuzsanna, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke.

Ponty, busa, harcsa fejéből, az uszonyokból, a gerincből otthon készíthetünk alaplét, amikor kifilézve előkészítjük a halat. Egy kis répával, hagymával, krumplival elrotyogtathatjuk. Aztán ebből az alapléből lehet a párolt halhoz mártás. A hal felületére pedig vékonyan vajat kenhetünk és rakhatjuk sütőpapírra vagy tehetjük grillserpenyőbe. Úgynevezett kontakt, kihajtható grillben is elkészíthetjük, ha előtte kockákra vágtuk a hal húsát. Érdekes ízhatást érhetünk el akkor is, ha nem a megszokott fűszereket használjuk, mustárt, tormát is tehetünk a halra és pirított magokat, mogyorót, mandulát. Ezeket a tanácsokat Budai Emília várpalotai szakácsoktató fogalmazta meg.

Ponytból halászlét szokott főzni. Szereti a fogast is. Vajazott tepsibe rakja, fehérbort tesz alá, a tetejére pedig citromkarikákat, úgy párolja meg a sütőben. Azt javasolja, hogy ilyenkor arra figyeljünk, óvatosan szedjük ki egy lapáttal a halat a tepsiből, nehogy szétessen. Forrón tálalhatjuk. Ha pedig bundázva szeretnénk elkészíteni, akkor használhatunk durvább morzsát, akkor rusztikusabb lesz az eredmény, a készétel kinézete. A bunda lehet sűrűbb, palacsintatésztához hasonló is, a liszt, a tojás mellett rakhatunk bele kókuszreszeléket, szezámmagot, durvára vágott diót is. Ebben az esetben tálaláskor a hal „borzaska” kinézetű lesz – állítja szakértőnk.