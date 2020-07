Fogyókúrára fogta a kukáját a kapolcsi család

Korábban hetente, mióta kerülik az egyszer használatos műanyagokat, csak két-három hetente kell üríttetniük kukásedényüket Márvány Gabrielláéknak. A kapolcsi család már másodszor csatlakozik a Műanyagmentes július akcióhoz.

A lassan lebomló csomagolóanyagok környezetkárosítása miatt civilek által életre hívott kezdeményezésnek ma már sokmilliós nemzetközi követőtábora van. Az egyszer használatos műanyagok száműzését egy egész hónapra – vagy életre – azért szorgalmazzák, mert évente világszinten mintegy 300 millió tonna szemetet termelünk vele. Ráadásul bár csak napokig, órákig vagy percekig használjuk ezeket, több száz évig a Földön maradnak.

Ma már – sajnos – szinte nem telik el úgy nap, hogy ne olvasnánk olyan tengeri élőlényekről, madarakról, amelyeknek az okozta a pusztulását, hogy hulladékunk felhalmozódott a gyomrukban. A Műanyagmentes július akcióhoz csatlakozók ezért is mondanak nemet egy hónapig az egyszer használatos műanyagokra.

Márvány Gabriella is így tett. Családjával – párjával, kisfiával, a nagy- és a dédmamával együtt – már több mint egy éve környezetbarát módon igyekeznek élni. Tavaly csatlakoztak először a Műanyagmentes július akcióhoz és hatására drasztikusan lecsökkent a kukájukba kerülő szemét. Nem élték meg lemondásnak például, hogy nem tusfürdőt vesznek műanyag dobozban, amit aztán ki kellene dobni, hanem jó minőségű kézműves szappant, amit könnyen lebomló papírba csomagolnak.

A kapolcsi családban több korosztály él együtt és nagymamának természetes volt, hogy figyeljenek arra, ne kerüljön hozzájuk felesleges holmi. A négyéves kisfiú pedig a szülői minta hatására valószínűleg ezt szokja meg. Láthatja, hogy még a papírhulladékot is szétválogatják, fajtánként és fűtéskor csak azt égetik el, ami ilyenkor nem termel káros anyagot. Az üvegeket is külön gyűjtik. Tyúkot, kacsát tartanak, nekik adják az ételmaradékot. Komposztálnak is.

– Először nehéz volt úgy vásárolni, hogy ne tegyek a kosaramba felesleges műanyag csomagolást, de igyekeztem tudatos maradni e téren. Fóliába kerülő szeletelt kenyér helyett papírba rakott kilósat választok vagy magam sütök. Még házi őrlőmalmot is használok emiatt. A vírushelyzetben jöttünk rá, milyen előnyös az ilyesféle önellátás – mondta el az asszony. Új ruhát csak gyermekének szokott venni, a meglévőket a rokonokkal, a barátnőkkel csereberéli. Hordozható poharat hord magával, abba kér kávét. Szerinte más családok, sőt vállalkozások, szálláshelyek is követhetik példájukat. Változtathatnak gyakorlatukon bolygónk érdekében.

– A jelenlegi helyzet nem tartható fenn, nem folytathatjuk a folyamatos szennyezést. Nincs még háromszáz évünk erre, így nem lesznek rendben a dolgok. Mi azonnal tapasztaltuk a számunkra is előnyös következményeket, mikor elkezdtük kerülni a műanyag csomagolásokat, de aki úgy véli, csak nehézségeket okozna ezzel magának, az gondoljon a gyerekei, az unokái jövőjére. Azt javasolom, ne csak kidobja egy automatikus mozdulattal a szemetet, mert az csak hegybe gyűlik. Menjen el egy szeméttelep nyílt napjára, érdeklődjön arról, mi lesz a sorsa, hova kerül az, ami háztartásában feleslegesen keletkezik! – fogalmazott az édesanya.