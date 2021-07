Folytatódik a környezetvédő akció Balatonakarattyán: mindenki tíz ruhát vihet és hozhat el

Mi köze lehet egy túl rózsaszínű hímzett vászoncipőnek a fogyasztói szokásaink változásához, amelyek az utóbbi időben a koronavírus hatására is átalakultak? Persze, többet rendelünk árut a neten, de az is fontos, hogy nem kell mindig új holmit vásárolni, lehet csereberélni is egymás között.

Több olyan alkalmat is szerveztek tavaly Balatonakarattyán a környezetvédelem jegyében, amelyen a helyiek és a nyaralók elcserélhették felesleges holmijaikat. Idén is folytatni szeretnék ezt a gyakorlatot az önkéntesek, amiben egy közgazdász is részt vesz, aki a hulladéktermeléssel kutatóként foglalkozik. Szigeti Cecília egyetemi docens, aki csaknem másfél évtizede folytat vizsgálatokat az ökolábnyom témájában. Elmondta, hogy most szombaton 9 és 13 óra között lesznek a következő ruhacserék, egyszerre két helyszínen: az Állomás út 4. és az Iskola utca 37. szám alatt. Utóbbi az egykori kertmozi sarkánál van.

A mostani eseményeket a közgazdász arra is felhasználja, hogy kiegészítse kutatásait a fogyasztói magatartás, változása terén. Azt figyeli majd, főként kik csatlakoznak akciójukhoz, például inkább családosok vagy idősebbek és arról kérdezi majd a résztvevőket többek közt, hogy miért mentek el a rendezvényekre, miket cserélnek el szívesen. Tapasztalatai szerint kevésbé az anyagiak motiválják a csereberélőket, inkább a szeméttermelés csökkentésére gondolnak és arra, hogy könnyebb úgy megválniuk felesleges holmijaiktól, hogy más azt hasznosítani tudja, s ők is hasonlóképp juthatnak új dolgokhoz, amiket így nem kell megvenniük.

A szervezők hangsúlyozzák, hogy mindenki csak tíz-tíz ruhát vihet, és annyit is hozhat el. S csak tisztára mosott, hibátlan holmikat. Viszont a múlt évi hasonló csereberékről megmaradt ökotallérokat most is fel lehet használni. Ilyet az kaphatott korábban, aki ugyan vitt cserélnivalót, de nem talált a többiek kínálatába magának valót. Szigeti Cecília elmondta, hogy ezúttal azt a kézműves által készített, hímzett vászoncipőt is cserére ajánlja, ami megrendeléskor fehérnek tűnt, ám valójában inkább rózsaszínű. Így nem illik meglévő ruháihoz.

Az is indok lehet, ha valaki nem jó méretű felsőt vagy nadrágot vett magának, esetleg csak vásárlás után jött rá, hogy nem áll neki jól az új pulcsi. A fenntarthatóbb világért sokat tehetünk azzal – ha kis dolognak is tűnik -, ha a kisebb közösségekhez tartozók nem vásárlással, hanem cserével szerzik be azokat a dolgokat, amikre szükségük van. A hulladékelhelyezés problémája ma már olyan jelentős, hogy úgy gondolhatjuk, mindennapi tevékenységünkkel nincs ráhatásunk. Pedig lehet.