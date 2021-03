Fontos, hogy ismerjük a vadregényes természetjárás írott és íratlan szabályait

A tavaszi napsütés, a jó idő sokakat erdei kirándulásra csalogat, a vadregényes Bakonyerdő erre sok lehetőséget kínál. De vajon eszünkbe jut-e, hogy a túrabakancson, a sportos öltözeten kívül egyéb téren is fel kell készülnünk indulás előtt? Ismerjük-e az erdőjárásra vonatkozó jogszabályokat, az írott és a turistatársadalom legfontosabb íratlan szabályait? Az erdők látogatóival, lapunk olvasóival Patocskai-Lunk Eszter, a Bakonyerdő Zrt. kommunikációs vezetője osztotta meg jó tanácsait.

– Az erdőterületet gyalogosan, saját felelősségére bárki látogathatja. Az erdőgazdálkodó a szabad látogatást bizonyos esetekben – szélsőséges időjárási viszonyok, balesetveszély stb. – korlátozhatja. Az erdő, bár számos esetben közfunkciókat lát el, de nem közterület.

Az erdőlátogatásra vonatkozó egyik legfontosabb szabály, hogy segéd-, crossmotorral, quaddal mindenütt tilos közlekedni az erdőben. Azt az erdei utat, ahol behajtani tilos tábla, vagy erdészeti sorompó van, csak gyalog, lóval vagy kerékpárral szabad használni, autóval, túramotorral, crossmotorral, quaddal, egyéb motoros járművel tilos, még abban az esetben is, ha a sorompó nyitva áll. A tilalmat jelezheti tábla, lezárhatja sorompó, de e jelzések nélkül is minden esetben engedély kell, ha valaki autóval szeretne behajtani erdészeti útra – hangsúlyozta az erdészeti szakember.

Az erdészeti utak használatához ideiglenes úthasználati engedélyt lehet kérni a területileg illetékes erdőgazdaságtól. A Bakonyban, az utóbbi időben sokak által látogatott úti cél a Hubertlaki-, vagy más néven bakonyi Gyilkos-tó, és kedvelt a Kőris-hegyre vezető útszakasz. A tavat a turistajelzésen haladva több irányból gyalogosan, de gépkocsival is meg lehet közelíteni, a Kőris-hegyre is kiépített erdei út is vezet. Mindkét út használata gépkocsival, engedélyhez kötött, melyet személyesen a Bakonyerdő Zrt. Bakonybéli Erdészete irodaházában lehet igényelni, elektronikusan pedig az online elérhetőségén. A tilalommal védett utakon az erdészetek és a rendőrség dolgozói alkalomszerűen ellenőrzést tartanak, az engedély hiánya bírságot vonhat maga után. A gyalogosoknak is érdemes néhány dologra fokozottan figyelni, hogy elkerüljék a baleseteket.

– Az erdőn munka, az utakon faanyagszállítás folyik, ezért fokozott óvatosságra kérünk mindenkit. A farakatokra felmászni tilos, balesetveszélyes, az elszállításra váró faanyag nem játszótéri eszköz. Az erdőben nem parkoló minden szabadnak látszó terület, rét vagy tisztás. A tavaszi vegetációs időszakban a növények érzékeny fejlődési szakaszba érnek, ne tiporjuk le őket. Kutyát csak pórázon szabad sétáltatni. Az erdő a vadon élő állatok természetes élőhelye, az ebek zavarhatják őket, emellett a vadbetegségek egy része veszélyes a háziállatokra is, ezért a kontaktust kerülni kell. Nem utolsósorban gondoljunk azokra a túrázókra is, akik félnek a kutyáktól. Hazánkban kevés olyan állat él, amely veszélyes lehet ránk nézve, de van néhány, akikkel jobb vigyázni. Ha elkerülhetetlen a találkozás, a legfontosabb, hogy nyugodtak maradjunk, és megfontoltan, higgadtan távozzunk, engedjük az állatot elsétálni – ajánlotta a kommunikációs szakember.

Gyakran hallunk eltévedt turistákról, akiket erdészi és rendőri segítséggel vezetnek ki az erdő sűrűjéből. Sok helyütt nincs térerő, ez megnehezítheti a segítségkérést. Ajánlott tehát a kijelölt utakon maradni, ezáltal elkerülhető a növények letaposása is. Túráinkon tartsuk be a kulturált társas viselkedés íratlan szabályait, ne zajongjunk, lármás viselkedésünkkel ne zavarjuk az erdő életét, mert ez által megfosztjuk magunkat az erdei élőlények hangjától, látványától. A leszakított növények, a látszólag elhagyatottnak tűnő állatkák, pl. őzgidák, odahaza, természetes környezetükből kiszakítva hamar elpusztulnak, még a legnagyobb jóindulatunk, segítőkészségünk ellenére is. A védett növények leszedése, az állatok begyűjtése bírsággal jár. A földalatti gombák gyűjtéséhez az erdőgazdálkodó által kiadott engedély szükséges, bármekkora mennyiségről is legyen szó. Már bújik a medvehagyma, sokan keresik. Egyéni szükségletre lehet szedni – ahogy gombát, gyógynövényeket, erdei gyümölcsöket is – állami, nem természetvédelmi területen személyenként naponta két kilót. Védett területeken a természetvédelmi hatóság, magánterületen a tulajdonos engedélyével gyűjthetünk. Az erdőben tüzet gyújtanicsak az arra kijelölt helyen szabad, ha nincs tűzgyújtási tilalom. A korábban mások által illegálisan rakott tábortűz nyoma, nem kijelölt tűzrakóhely. Tűzgyújtási tilalomról szóló aktuális információk a www.erdotuz.hu oldalon olvashatók. Az erdei etikett egyik alapvető pontja, hogy nem szemetelünk, hiszen az erődben hagyott szemét veszélyforrás, mint az ott élő állatok, mint környezetünk számára. A veszélyes hulladékok évekig szennyezhetik a talajt, a műanyagoknak több száz év a lebomlási ideje. Sajnos ma, az erdőt járva, nem ezt a felelősségteljes magatartás tapasztalható, gyakran látunk a turistautak mentén műanyag flakonokat, egyéb, a kirándulók által eldobált szemetet. Kerékpározásra és lovaglásra a jelzett gyalogos turistautat csak abban az esetben szabad használni, ha az e célra is kijelölt. A gyalogosok épségére azonban mindenhol, a kijelölt útvonalakon is vigyázni kell. Életvédelmi szempontból fontos figyelni a vadászatok időpontjaira, melyet az erdőgazdaságok honlapjukon előzetesen közzétesznek.

– Jelen járványos helyzetben javaslom, hogy inkább a kevésbé látogatott utakat, rejtett értékeket keressék fel a kirándulók és próbálják elkerülni a frekventált, néha zsúfolt kedvelt kirándulóhelyeket – tanácsolta végezetül Patocskai-Lunk Eszter.