Fontos, hogy mindig védjük az arcbőrünket

A hideg időjárás rendkívüli megterhelést okoz az arcbőrnek. Azok, akik kora reggel indulnak munkába, ekkor sportolnak, vagy sötétedést követően tartózkodnak a szabad levegőn, tapasztalhatják, hogy a rendkívüli fagyok azonnali reakciót váltanak ki az arcbőrön. A szakértők szerint a hideg káros hatásai azonban ennél összetettebben mutatkoznak meg, a problémát pedig időben kell felismerni és kezelni.

A hideg időjárás miatt sokan szenvednek száraz arcbőrtől, repedezett ajkaktól, az arcon megjelenő mikrohámsérülésektől. Ezeknek azonban nem kell bekövetkezniük, bármekkora hideg is van, csupán tudatos bőrápolásra és némi odafigyelésre van szükség a megelőzéshez és a megjelenő tünetek kezeléséhez. A problémák legfőbb oka abban rejlik, hogy a hidegben csökken a levegő páratartalma, és a bőrnek nagy kihívást jelent, hogy fenntartsa az arcbőr optimális hidratáltságát. Általánosságban véve is kijelenthető, hogy minél szárazabb a levegő, annál több nedvességre van szüksége az arcbőrnek annak érdekében, hogy az olyan dehidratáció okozta tünetek, mint például a szárazság, a gyulladás, a hámlás, ne következhessenek be.

A problémát súlyosbítja, hogy beltéren a fűtés következtében gyakran még szárazabb a levegő, mint odakint, ráadásul a forró fürdők, amelyeket hideg időben olyan szívesen veszünk igénybe, csak rontanak a helyzeten, mivel tovább fokozzák a bőr szárazságát.

Íme néhány hasznos tanács, amelyre érdemes odafigyelni a nyár beköszöntéig. Használjunk párásítót a lakásban és a munkahelyen, így a levegő nedvességtartalma fűtés mellett is jól növelhető. Amikor a szabadban tartózkodunk, védjük orrunkat, arcunkat, homlokunkat az erős szél ellen. A kötelező maszkhasználat mellett nagy segítséget nyújtanak a meleg sálak és a kötött sapkák. Zuhanyozás során kerüljük a túlzottan forró vizet, az arcbőrt se tegyük ki hosszú ideig a melegnek, inkább langyos vízzel tisztítsuk meg, majd lágyan töröljük át micellás arclemosóval. Zuhanyozást követően még a nedves bőrre vigyük fel a hidratálókrémet, mely így a felületi nedvességkötést is biztosítja, de be tud hatolni az arcbőr mélyebb rétegeibe is. Arcápolási rutinunk során részesítsük előnyben a testesebb hidratálókrémeket és a boostereket, amelyek gyors segítséget biztosítanak a dehidratált arcbőrnek. Használjunk fényvédőt, hiszen a visszaverődő káros UV-sugarak ilyenkor is roncsolhatják az arcbőrt, elősegítve a korai öregedés jeleinek felbukkanását és a meglévő ráncok elmélyülését.