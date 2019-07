Friss gyümölcsöt szedjünk a saját eperfánkról!

Az eperfa termését manapság már sokan nem ismerik, pedig finom, értékes vitaminokban gazdag.

Korcsmáros Györgyné gyógynövénytermesztő ajánlja, hogy mindig nézzünk körül otthon az udvaron és a környezetünkben, sok hasznos növényt találunk, ha elég figyelmesek vagyunk.

Most érik a fán az eper, az eperfa levelét, ágát és kérgét régóta használják a kínai orvoslásban. A fekete, a piros, és fehér eperfa gyümölcsét Indiá­ban nemcsak nyersen, hanem szárítva is fogyasztják, ahogy lekvárok, gyümölcslevek és likőrök formájában is. Gyümölcsét éretlenül nem szabad fogyasztani, mert bódító és hallucinogén hatású, de éretten kiváló ásványi anyag, K-, Ca-, Na-, Mg-, Fe-, Zn-, vitamin B2-, B3-, C-vitamin és antioxidáns-forrás mind a fehér mind a fekete eperfa gyümölcse. Az eperfafélék termései köztudottan gazdagok flavonoidforrásokban.

Kvercetin, rutin, kempferol, apigenin, luteolin és izokvercetin is található bennük, melyek kiváló antioxidánsok. Mind a fehér, mind a vörös és a fekete gyümölcs is gazdag fe­nolforrás, jótékonyan hatnak a szívünkre. Értékes pektinforrások, hatékonyan csökkentik a koleszterin- és a vércukorszintet. A fehér gyümölcsben magasabb a fenoltartalom, és a legmagasabb szabadgyök-fogó aktivitással rendelkezik.

Az eperfa termésének fogyasztása, legyen az a fehér, a piros vagy a fekete színű gyümölcs, jelentősen gazdagíthatja étrendünket, és igen fontos szerepe lehet a kiegyensúlyozott, egészséges táplálkozásban és egészségünk megőrzésében. Érdemes eperfát ültetni is.