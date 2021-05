Fürdőszoba kialakítására is jár az állami támogatás

Az otthonfelújítási támogatásról szóló rendelet értelmében az 50 százalékos állami támogatás igényelhető fürdőhelyiség, illetve WC létesítésére, szaniterek beépítésére vagy cseréjére is.

Felmérések szerint az egyik legnépszerűbb felújítási cél a fürdőszoba. 2022 végéig 50 százalékos állami támogatással újjávarázsolhatjuk otthonunk legintimebb helyiségét, amennyiben benyújtjuk a Magyar Államkincstárnak az anyagköltségről és a munkadíjról begyűjtött számlákat, valamint a kivitelezést végző vállalkozóval kötött vállalkozói szerződést. Elszámolható a mosdó, WC, kád, zuhanykabin, csövek, csatlakozók, csaptelepek, burkolóanyag, fürdőszobai radiátor, bojler, vízmelegítő, fürdőszobabútorok költsége. A számlán a felhasznált anyagokat részletezni kell, de úgy is elfogadják, ha a számla mellé csatoltjuk a megrendelés alapjául szolgáló, a vállalkozó által készített költségvetést vagy számlarészletezőt.

Anyagvásárlás esetén, amennyiben a számla szállítási költséget/fuvardíjat is tartalmaz, az anyagköltségként támogatható. Azonban külön számlán szereplő szállítási költségre, fuvardíjra nem vehető igénybe támogatás.

A bontás is szerepelhet a munkadíjszámlán. A hulladék elszállításánál fontos, hogy a konténeres és egyéb hulladék elszállítása önállóan nem támogatható, csak akkor, ha a kivitelezést végzővel kötött megállapodásban a hulladék elszállítása is szerepel.

– Érezhetően többen válogatnak a csempék és a padlóburkolatok között, de az egyéb kiegészítők is keresettek. A vásárlók igyekeznek biztosra menni, nem akarják elbukni a támogatást adminisztratív hibák miatt. Ha a vevő igényli, segítünk kitölteni az igényléshez szükséges dokumentumokat – fogalmazott Bikádi Róbert, a szegedi Terrakotta Csempecentrum tulajdonosa.

A szakember elmondta: szaniterből, csaptelepekből az időtállóság miatt indokolt a minőséget választani, hosszú távon ez lesz az olcsóbb. Bár manapság már az élelmiszer-láncolatok polcain is találni zuhanyrózsát állvánnyal, ajánlatos szaküzletben, szaktanácsadás mellett beszerezni a fürdőszobai kellékeket.

– A burkolatoknál egyelőre nincs áremelkedés, ugyanakkor a zömében spanyol és olasz importburkolatok árainál az árfolyamváltozással mindig számolni kell. A tényleges munka megkezdése előtt egy-két hónappal érdemes beszerezni a csempéket, burkolatokat – tanácsolja Bikádi Róbert.

Az olcsóbb csempék négyzetméterára 2–3 ezer forint, felső határ gyakorlatilag nincs. Elsősorban az esztétikai szempont dönt az árról, minőségben az első osztályú csempék között nincs nagy különbség.

Ugyanezt mondja a szegedi Burkolólap 2000 Kft. kiskereskedelmi vezetője, Winkert Roland is:

– Az olcsóbb termék is lehet jó minőségű; az árat a lap mérete, színezete, mintázata, extra tulajdonságai – például élvágott, csiszolt – befolyásolják. Szegeden a sok panellakás miatt a kisebb méretű fürdőszobák felújítása most a leggyakoribb, a burkolatok mérete is ehhez igazodik – fogalmazott. Fontos, hogy zuhanyzó alá ne csúszós lapok kerüljenek; a gres porcelán padlólapok fagyállóak, keményebbek, magas a kopás­állóságuk. A fehér alapanyagú hosszúkás lapoknál kevésbé jellemző a görbület, mint a vörös alapanyagból készülteknél.

Nagyvárosokban négyzetméterenként 6–8 ezer forintért találni burkoló szakembert. A környező településeken valamivel kevesebből is megúszhatjuk, számol be Winkert Roland. Szerinte az igényléshez szükséges munkadíj-anyagköltség 50-50 százalékos aránya csak úgy teljesülhet, ha a burkolatok, a szaniterek és a csaptelepek mellett a segédanyagok is szerepelnek az anyagköltségszámlán. Arról is tájékoztat, hogy a vevő adóazonosító jelét felesleges feltüntetni a számlán.

Mivel a bővítés, az átalakítás nem támogatható, más helyiség fürdőszobává alakítása után egy forint sem jár vissza. Például a pincéből vagy a nyári konyhából támogatással nem készülhet fürdőszoba, mosókonyha, gardrób.

A támogatás beépíthető bútor esetében is igényelhető, de mit jelent ez a fürdőszoba esetében? Ami az ingatlanba állagsérelem nélkül el nem választható módon épül be, az ingatlan részét képezi, így a beépített/beépíthető szekrény támogathatónak minősül. Nem igényelhető a támogatás a szabadon álló bútorokra: a falhoz rögzített beépítettnek minősül, így elszámolható, a lábon álló viszont nem. A tükrös szekrény elszámolható.