Fürdőzés szabad vizekben: Halálos is lehet a csobbanás!

Ismeretlen helyen soha ne ugorjanak vízbe, ugyanis a vízfelszín alatt található, és nem látható kövek, cölöpök, karók maradandó csigolya- és gerincsérülést, akár halált is okozhatnak, beszélt egy szabad vizeket érintő, egyik nagyon fontos fürdőzési szabályról Kucsera Katalin Veszprém megyei rendőrségi sajtóreferens.

A szabad vizeken való tartózkodás alapvető szabályairól a rendőrségi sajtós kiemelte továbbá, a hat éven aluli, továbbá úszni nem tudó 14 éven aluli gyermek csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett fürödhet a szabad vizekben. Szív-, és érrendszeri-, légző-, és mozgásszervi betegségben szenvedők egyedül soha ne fürödjenek. Az úszni nem tudó gyermekeknek mindenképpen, de a jól úszóknak is célszerű a mentőmellény vagy a mentőgallér használata. Úszni nem tudók, gyengén úszók csak sekély vízben fürdőzzenek.

Erősödő szélben csónakkal, fürdőeszközzel elsodródók lehetőség szerint maradjanak a csónakban, amíg kisvízre érnek, vagy ameddig megérkezik a segítség. Elsodródott játékok, matracok után soha ne ússzanak mély vízre. Fürdés, illetve fürdőeszköz használata előtt ne fogyasszanak nagy mennyiségű alkoholt, és közvetlenül étkezés után ne menjenek úszni, fürdeni.

Ne ugorjanak felhevült testtel a vízbe, és kerüljék el a vízi járművekről, fürdőeszközökről, például vízi-bicikliről való hirtelen vízbeugrást. Ismeretlen vízbe óvatosan, fokozatosan menjenek be, és így hagyják el a kishajót, csónakot, fürdőeszközt is. Mindig vegyék figyelembe és tartsák be a viharjelző szolgálat jelzéseit. Ismeretlen helyen ne ugorjanak vízbe, ugyanis a vízfelszín alatt található, és nem látható kövek, cölöpök, karók maradandó csigolya- és gerincsérülést, akár halált is okozhatnak!- utalt a biztonságos fürdőzésre Kucsera Katalin.