Garázsvásár, amivel mindenki jól jár

A garázsvásárok divatját éljük, az új hóbort praktikus szanálás után, költözködés előtt.

Sokszor tapasztaljuk, hogy a ruhát kinőtte a gyerek, pedig a nadrág még jó állapotú, a pólót pedig nem is hordta. Vagy lomtalanításnál sajnálunk kidobni valamit, ami még ép, ugyanakkor nincs rá szükségünk és nem is tudnánk már hol tárolni. Ilyen esetekben érdemes akár saját udvarunkon, garázsunkban rendezni egy garázsvásárt, amely egy alkalmi kis bolhapiac tulajdonképpen. Akár összetrombitálhatunk még pár hasonló cipőben járó ismerőst, talán együtt, egy helyen könnyebb megszabadulni a feleslegessé vált holmiktól. Még közösségi élménynek sem utolsó egy garázsvásár, és ha szerencsénk van, elkophatnak azok a cuccok, amelyekre már nincs szükségünk, ráadásul némi pénz is kaphatunk értük. A gyerekek is besegíthetnek a árusításba. Ha csatlakozni szeretnénk valakihez, az interneten találhatunk garázsvásárokat, köztük ismétlődőeket is.

Kovács Szilveszterné, Andi első alkalommal adott helyet családi háza hangulatos udvarán egy garázsvásárnak. Néhány ismerőse érkezett árulni többek között gyerek- és felnőttruhát, könyveket, táskákat. Andi az újrahasznosításban is élen jár, szervez azt célzó kézműves-foglalkozásokat gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Szerinte a garázsvásár lényege is az újrahasznosítás. – Jó lenne, ha hozzászoknánk, hogy a feleslegessé vált dolgok szortírozásánál nem egyből a kukába dobunk mindent, hanem, ami még jó lehet valakinek, azt félretennénk és egy garázsvásárra kivinnénk. Érdemes megkeresni az ilyen alkalmakat, mert ha minimális összegért is, de túlad rajtuk a megunt tárgyak gazdája, aki megveszi, az pedig olcsón jut hozzá jó minőségű dolgokhoz, amelyeket még használ, hord – mondja Andi, és ajánlja, hogy amit lehet, hasznosítsunk valamilyen módon, akár így is. Nála az első alkalommal nemcsak helyi, hanem még budapesti árusok is kínálták portékáikat a garázsvásáron. Legközelebb szeptemberre tervez hasonló alkalmat.

Adózás szempontjából azt kell tudni, hogy az szja-törvény értelmében magánszemély esetében nem számít jövedelemnek az ingó vagyontárgyak átruházásából származó bevétel, ha az adóév elejétől összesítve nem haladja meg a 600 ezer forintot. Ha pedig az említett összeget meghaladja, akkor az elszámolható költségekkel csökkentett bevétel lesz a jövedelme, amelyet 16 százalékos adó terhel. Amennyiben van 800 ezer forint bevételünk, de ezen a hasznunk nem több, mint 200 ezer forint, akkor nem kell adóznunk. Ha viszont ennél több a hasznunk, akkor kell, de csak a 200 ezer forint feletti rész után. Amit még nem árt tudni: a 600 ezer forintba nemcsak a garázsvásár számít bele, hanem az is, ha év közben az interneten is értékesítünk.

A garázsvásárokon bármit értékesíthetünk, könyvet, játékot, bútort, ruhaneműt és bármi mást is. Nem ajánlott azonban árulni teljesen új dolgokat, mert az felveti a kereskedelmi tevékenység, üzletszerűség gyanúját. Az eladó által saját maga készített dolgokat sem célszerű kínálni, például kerámiát, kézimunkát, dísztárgyat, mert azok is más adózási kategóriába tartoznak. Másoktól összegyűjtött, hagyatékból felvásárolt holmikat sem ajánlott árusítani.

Ugyanakkor a Polgári Törvénykönyvben rögzített kellékszavatossági szabályok érvényesek, vagyis a vásárlástól számított egy éven belül eladóként felelősséget kell vállalni az eladott termékekért. Függetlenül attól, hogy tudta-e az eladó, hogy hibás terméket adott el, tehát a jóhiszemű eladó is felel a hibás teljesítésért a vevővel szemben.