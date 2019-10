A szüretet, a finom helyi ételeket és a megye értékeit ünnepelték Sümegen

A szüreti mulatsággal együtt Veszprém megye értékeinek napját, a Bakony és Balaton ízeinek gasztroünnepét és a Pannon Császári és Királyi Borlovagrend megalakulásának 20. évfordulóját ünnepelték Sümegen.

A nagy érdeklődésre számot tartó esemény a hagyományos szüreti felvonulás volt, ahol több borlovagrend képviseltette magát. A felvonulás a Palota kertben ért célba, ahol Kis Miklós vidékfejlesztésért felelős államtitkár arról beszélt, hogy Sümegre érve az a gondolat jutott eszébe, hogy az elvégzett munkának mindig meg kell legyen az eredménye. – Ez igaz a városra és a borászatra is. Nagyon sokan dolgoznak azért, hogy a Balaton és térsége egész évben kiemelt helyszíne legyen a rekreációnak. A borászok az év minden napján verejtékes munkával dolgoznak azon, hogy ilyenkorra megteljenek a hordók és kiváló borok kerüljenek az asztalra – mondta az államtitkár.

Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő hangsúlyozta, hogy jó Sümegre jönni az év bármely szakában. – A városban mindig színvonalas programok vannak. Most reménykedünk, hogy az idei év is jó termést hoz a borászatból élők számára. Kiemelkedő ez az esztendő, ugyanis a nagy külföldi borversenyekről 16 aranyérmet hoztak el a hazai borászok. A kiváló eredményeket elérők között ott vannak a Balaton-felvidéki, badacsonyi és Sümeg környéki borászok borai is – mondta a képviselő.

Vörösmarty Éva, a Veszprém Megyei Közgyűlés alelnöke köszöntőjében elmondta, hogy ez az első gasztroünnep, amelyből szeretnének hagyományt teremteni. – Festői szépségű városban rendezhettük első ízben az eseményt. A program keretében bemutatkoznak a kézműves kiállítók, a főzőversenyen bakonyi gombákból készülő ételeket főznek a versenyzők, és átadjuk a díjakat, amelyekkel a Veszprém megyei értéktárba felvett értékeket díjazzuk. Örülünk a sümegi értéktár megalakulásának, annak, hogy a város tudja dokumentálni meglevő kincseit – mondta az alelnök.

Végh László polgármester elmondta, hogy Sümeg az a hely, ahol a lakosság büszke lehet a hagyományaira, és azokra építve megpróbál új várost alkotni. – Ennek jegyében folyt a munka az elmúlt öt évben. A beruházások mellett büszkék lehetünk arra is, hogy a rendezvényeinket megőriztük, azok fejlődtek és egyre többen érzik, milyen jó sümeginek lenni – mondta a polgármester.

Knolmajerné Szigeti Gyöngyi, a Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége szakmai bizottságának elnöke üdvözölte a résztvevőket, külön köszöntve a megalakulása huszadik évfordulóját ünneplő Pannon Császári és Királyi Borlovagrendet.

Nagy József főesperes kanonok áldotta meg a szőlőharangot, majd szüreti folklórműsor és gála várta a vendégeket.