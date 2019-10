Generációkon ível át a tótvázsonyi gasztrofesztivál

Harmadik éve szervezik meg a hagyományos ételek fesztiválját ősszel Tótvázsonyban.

A rendezvény apropója az, hogy legyen egy olyan közösségi program, ahol az érdeklődők a hagyományos ételeket nemcsak megkóstolhatják, hanem részt is vehetnek az elkészítésükben.

Az első évben rétest nyújtottak és sütöttek nagy sikerrel. Tavaly különböző finom szendvicskrémeket készítettek, idén pedig a kelttészta-készítés fortélyaiba avatták be az idősebb generáció tagjai a tótvázsonyi fiatalokat.

A harmadik Gasztrofesztivál alapvető célja nem az volt, hogy házi kalácsot ehessenek a résztvevők.

A szervezők a fő célja a „péktudományok” átadása volt, hogy a régi, hagyományos receptek és készítési módok fennmaradhassanak, megőrződjenek. Így a fonott kalács mellett készítettek például brióst és kürtőskalácsot is. Utóbbit a helyi, de Erdélyből származó Kajtár Emma néni mutatta be a kíváncsiskodóknak. Hogy a sütés iránt inkább érdeklődő asszonyok mellett a férfiakat is bevonják, kóstolhattak házi kolbászt is a családias hangulatú rendezvényen.

A fesztiválon most fordított helyzet állt elő, hiszen nem a kulturális rész mellé szerveztek ételkóstolást, hanem a közös ételkészítés, falatozás és beszélgetések mellé társították a kulturális programot.

Az év során a községben nagyon sok rendezvényt tartanak, amelyek kapcsán a sokszínűségre törekszenek. Céljuk az, hogy a svábság, vagy a magyar hagyományok, illetve a modernebb kulturális elemek változatosan jelenjenek megakínálatban, ezért most egy autentikus cigány zenekart, a Fláre Beást hívták el a fesztiválra, akik igazán jó hangulatot teremtettek a rendezvénysátor színpadán muzsikálva.