Godzsa Zoltán szívesen csatlakozna az EKF 2023 programjaihoz a régi nyomdagépeivel

Több muzeális értékű nyomdagépet, valamint egy szintén unikális, ólombetűk tárolására szolgáló, fából készült szedőszekrényt őriz Godzsa Zoltán veszprémi nyugdíjas ke­migráfus, klisékészítő nyomdász.

Ezt ne hagyja ki! Dobrev jelöltségétől tart leginkább a Momentum

Godzsa Zoltán hosszú ideig dolgozott a gépekkel, amelyek évtizedeken keresztül hozzájárultak a Napló magasnyomású nyomtatásához is. Minden álma, hogy ne kelljen megválnia a masináktól, mert azokkal szívesen bemutatná a hagyományos nyomdászatot, hogy megőrizze ezt a tradicionális tevékenységet az utókornak. Életre kel a történelem a régi nyomdagépek láttán, amikor körbetekint az ember a páratlan gyűjteményen, amely egy veszprémi cég egyik helyiségében pihen megőrzésben március végéig. Van köztük 170 éves is, melyet annak idején Lipcsében gyártottak, de lehet látni aranyozóprést és ólom betűkészletet őrző fa szedőszekrényt.

A gépek Gutenberg korát idézik fel, amikor még ólombetűkkel nyomtattak. Különlegesség az is, hogy ezeket a tökéletesen működő gépeket évtizedeken át használták a veszprémi nyomdában, amely akkoriban a város gazdasági életének egyik meghatározó szereplője volt. Godzsa Zoltán úgy fogalmazott, ma is bármikor működésbe lehetne hozni valamennyit. A nyugdíjas kemig­ráfust nagy örömmel töltené el, ha nem kellene túladnia rajtuk, hanem a digitalizáció korában láthatnák az érdeklődők, különös tekintettel a fiatalokra, hogyan történt egykor, illetve nem is olyan régen a nyomtatás.

Godzsa Zoltán 1966. augusztus 13-án állt munkába a Veszprémi Megyei Nyomda Vállalatnál kemigráfusként, vagyis klisékészítő nyomdászként. Sok más mellett a Naplót is nyomtatták ott, ahol a lap magasnyomással készült. Eszerint a vonalas rajzokról és a fotókról kliséket készítettek, melyeket felragasztottak az ólomoldalakra, és arról nyomtatták az újságot. Egyesével szedtek ki minden betűt, és volt egy linószedő gépük is, amelyben sorokat öntöttek ki.

– Kemény, de nagyon érdekes munka volt. Hamar magával ragadott mindez, ami hivatásom, szívügyem lett – jegyezte meg Zoltán.

1989-ben a már Pannon Nyomdának nevezett céggel létrehozták a Pannonprint Nyomdát a jelenlegi Jutasi úton, a Spar üzlet helyén. Zoltánt 1990. május elsejével kérték fel a nyomda vezetésére, ahol akkor még 12-en dolgoztak. A névjegytől a könyvön át a színes prospektusig sok mindent nyomtattak, a legelső választásokra a szavazólapokat is. Akkoriban a Pannon Nyomda igazgatója felajánlotta megvételre a régi gépeket, melyeket Godzsa Zoltán hitelből megvásárolt. A Pannonprint keresett és népszerű volt, így 1994-ben már sikerült visszafizetni a kölcsönt. Aztán az élet úgy hozta, hogy új helyre költözött a nyomda: Zoltán a stadion mellett, a volt Nehézvegyipari Kutató Intézet területén vett egy kisebb épületet, ahová elvitte a régi gépeket, azokkal dolgozott tovább. Ám a digitalizáció, a modern technika rányomta bélyegét a működésére, így eladta az épületet, és a hagyományos nyomdászat feladására kényszerült 2017-ben.

Zoltán azóta is féltve őrzi a tradicionális nyomdai gépeket, és most helyet keres számukra. Kitűnő helyszín lehetne egy veszprémi közművelődési intézmény kis helyisége, ahol szívesen mutatná meg valamennyit működés közben az érdeklődőknek. Egy tradicionális, Veszprém múltját felidéző könyvnyomtatás-bemutatás szerinte különlegesség lehetne az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programjai között is.