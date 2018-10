Gyakran többet árt, mint használ egy-egy elhanyagolt, rosszul karbantartott berendezés

Mielőtt otthoni víztisztító berendezés vásárlása mellett döntünk, nem árt utánanéznünk, hogy a hangzatos reklámszlo- genek mögött valójában mennyi az igazság. Ebben Szili Ágnes, a Pápai Vízmű Zrt. laboratóriumvezetője volt a segítségünkre.

Szili Ágnes leszögezte, a Pápai Vízmű Zrt. szolgáltatási területén nem szükséges víztisztító berendezést használni, hiszen kiváló minőségű csapvíz áll rendelkezésre, melyen az ilyen eszközökkel csak ronthatunk. Mint mondta, megkülönböztethetünk aktívszén-szűrős víztisztítókat, víztisztító kancsókat, illetve az elsősorban fordított ozmózison alapuló víztisztító berendezéseket.

– Az aktívszén-szűrős berendezések főleg a víz klórtartalmát csökkentik. A vízszűrő kancsók pedig a klór mellett már a hasznos ásványi anyagokat is kiszűrik a vízből. Ezt a mérési eredményeink is igazolják. A fordított ozmózison alapuló berendezések pedig gyakorlatilag ioncserélt vizet állítanak elő – ismertette Szili Ágnes.

Megjegyezte, noha az országnak vannak olyan területei, ahol a gyengébb vízminőség indokolttá teheti a vízszűrő berendezések használatát – például arzén- vagy mangánmentesítés céljából az arra érzékenyek számára –, a víztisztítók veszélyforrásaival nem árt tisztában lenni.

– Ha valaki úgy dönt, hogy víztisztítót használ, akkor nagyon körültekintően kell eljárni a szűrőberendezésekhez adott utasítások betartásával. Nem szabad figyelmen kívül hagyni az ilyen eszközök esetében a mikrobiológiai veszélyforrásokat: ha a berendezés nincs folyamatosan használatban, két-három nap után már jelentősen elszaporodhatnak a készülék által nyert vízben a baktériumok. Ilyenkor hasmenés, de akár toxikus tünetek is jelentkezhetnek.

A másik hatalmas veszélyforrás pedig azon készülékek esetében merül fel, melyek ionmentes vizet állítanak elő. Ha ugyanis hiányzik a különböző hasznos anyagok visszatáplálása, mint például a kalcium és a magnézium, akkor gyakorlatilag ioncserélt vizet fogyasztunk, ami pedig kivonja a szervezetünkben meglévő ásványi anyagokat is. Emellett elképzelhető még egy nagyon fontos veszélyforrás. Ha ezüstözött aktívszénszűrő található egy víztisztító berendezésben, akkor felhalmozódhat az ezüsttartalom a vízben, ami toxikus jelleggel bír – fejtette ki Szili Ágnes.

Megjegyezte: fontos, hogy mindegyik víztisztító berendezés csak a vezetékes víz utótisztítására használható. Ha úgy döntünk, hogy ilyen berendezést alkalmazunk, akkor az így előállított vizet egy napon belül célszerű elfogyasztani, hiszen az eszköz eltávolítja a vízből a szabad klórt, így nagyon hamar elszaporodhatnak a baktériumok. Ami pedig szintén lényeges, hogy csak olyan víztisztító berendezést vásároljunk, ami rendelkezik az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) engedélyével.

Szili Ágnestől megtudtuk, leginkább akkor gondolkodnak el az emberek a víztisztító berendezések vásárlásán, amikor azt tapasztalják, hogy a víz klóros, zavaros, rossz szagú. Előfordulhat azonban, hogy ezek a problémák megszűnnek, ha néhány percig folyatjuk a vizet. A klór nagy része hamar elillan a kiengedett csapvízből, mivel a klór gáz formájában van jelen a vízben.

A laboratóriumvezető rámutatott, a víztisztító berendezések reklámjai gyakran azt sugallják, hogy a szolgáltatók nem biztosítanak megfelelő minőségű ivóvizet, holott ez nem igaz. – Nekünk, szolgáltatóknak a vonatkozó kormányrendelet írja elő, hogy milyen gyakorisággal és mely komponensekre kell megvizsgálnunk a vizet. Ezeket az eredményeket pedig egy országos online hálózatba is fel kell töltenünk, amit az Országos Közegészségügyi Intézet figyel. Abban az esetben, ha valahol nem megfelelő a vízminőség, azonnal intézkednünk kell. Tehát kötelességünk ivóvíz minőségű vizet szolgáltatni – húzta alá.

Szili Ágnes hozzátette, több mérési adattal is rendelkeznek a víztisztító berendezések által előállított vízzel kapcsolatban. – Egyszer betelefonált hozzánk egy pápai hölgy, aki a három hónapos gyermekének szeretett volna ilyen módon nyert vízből teát készíteni. Mintát vettünk a készülékből, amiben hemzsegtek a baktériumok, a vízóránál vett vízminta azonban rendben volt. Viszont fontos hozzátenni, hogy az említett víztisztító a vásárlás után egyszer sem volt karbantartva. Egy másik víztisztító berendezést is megnéztünk, amit rendszeresen karbantartottak. A mikrobiológiai eredmények itt jók voltak, a kémiai paraméterek azonban majdnem ioncserélt vizet mutattak. Ezen felbuzdulva kísérlet céljából mi is vásároltunk egy víztisztító kancsót. A frissen vett készülék az új szűrőbetéttel a klórtartalommal együtt a hasznos összetevők arányát is csökkentette. Egy hónap használat után pedig azt vettük észre, hogy jelentősen elszaporodtak a baktériumok a kancsóban lévő vízben – magyarázta.

A laboratóriumvezető a konklúziót leszűrve hangsúlyozta: ne dőljünk be rögtön a hangzatos reklámoknak. Ha pedig mégis víztisztító berendezést vásárolunk, ügyeljünk a használati utasítás betartására, a rendszeres karbantartásra. Emellett tartsuk szem előtt, amit az Országos Közegészségügyi Intézet tájékoztatóiban is hangsúlyoznak: víztisztító berendezéssel nyert vizet csecsemők és kisgyermekek nem fogyaszthatnak.

Szili Ágnes végezetül hozzátette, a Pápai Vízmű Zrt. munkatársai szolgáltatási területükön egy napon belül kivizsgálják az ivóvíz minőségével kapcsolatban beérkezett panaszokat.