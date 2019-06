Gyárlátogatáson vettek részt a veszprémi Dózsa iskola tanulói

A tavaly ősszel elindult Nemzeti Tehetségprogram célja a műszaki érdeklődésű, tehetséges tanulók látókörének szélesítése volt. Változatos elméleti és elsősorban érdekes gyakorlati tevékenységekkel bővültek a gyerekek természettudományos ismeretei. A gyakorlati foglalkozásokon készült eszközöket készítőik hazavihették, otthon továbbfejleszthették.

A programsorozat egyik eleme a kétnapos kirándulás volt, melynek során a győri Audi Hungaria Látogatói Központját tekintették meg a Dózsa György Általános Iskola tanulói, melynek során a járműgyár prés-, karosszéria- és összeszerelő üzemébe, valamint motorgyártási folyamatába nyerhettek bepillantást, illetve lehetőségük volt a Mobilis Interaktív Kiállítási Központot is megtekinteni.

A második napon a fővárosi Liszt Ferenc nemzetközi repülőteret és Aeroparkot tekintették meg.

Az oktatási intézmény képviselőitől azt is megtudtuk, hogy az év során a gyerekek érdekes témákkal ismerkedtek meg, meghívott előadókkal igyekeztek színesíteni az órákat. A programban sikerült távirányítású drónt is beszereznie a Dózsa iskolának, melynek segítségével betekintést nyertek a közlekedés, repülés elméleti törvényszerűségeibe, de a motoros gokart és quad megismerése is fontos része volt a foglalkozásoknak

Ugyanakkor alapvető balesetvédelmi szabályokat tanultak a gyermekek, és tárgyiasult alkotások születtek a gyakorlati foglalkozások során. Ilyen elkészült modellek: napelemes autó, légpárnás hajó, napelemes robot, vonalkövető robot. A tervezőprogramok segítségével házat, kertet és egyszerű járművet terveztek a diákok.

Kiderült: a program a tanulók már meglévő tudására, java részben az iskolában elsajátított ismereteikre épül. A cél az együttműködés volt, egymás támogatása, mely során a diákok egymástól, egymás tevékenységéből is tanulnak, tanultak. JLI