Gyerekpancsolót adtak át Révfülöpön

Saját erőből kialakított gyermekpancsolót, lidot adtak át a Császtai strandon a hétvégén, utógyermeknapi programok keretében.

Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő elmondta, hogy a turisztikai fejlesztés szép kezdeményezés, jó ötlet volt. – Gratulálok a település vezetésének az előre lépésekhez. Akkor látjuk igazán az önerős fejlesztések jelentőségét, ha bőven van kormányzati támogatás is. Abban az esetben félre tud tenni az önkormányzat olyan célra, amely fontos az itt élőknek és a vendégeknek. A mai beruházás is ilyen, örülök, hogy Révfülöp jól gazdálkodik a rá bízott forrásokkal – mondta a képviselő és hangsúlyozta a családokat érintő beruházások fontosságát.

Kondor Géza polgármester arról beszélt, hogy a gyermekpancsoló átadására hosszú évek óta vártak. – Gyermekkoromban még egész másként nézett ki a gyerekek strandja, de később bővítve a strandot nagyobb helyet kaptak a fürdéshez a gyerekek is a korábban kihasználatlan területen.

Öt éve kezdtük tervezni a lidót, mert hiányzott a sekély vizű fürdőhely a gyerekeknek. Jogos volt az igény, csakhogy a kivitelezési engedélyhez hosszú út vezetett. A fű még most sem nőtt ki, de elkészült önerőből, nettó 25 forintos költséggel a lidó, előtte egy fahajó. Annak oldalán most alkalmi kiállítás mutatja be a folyamatot, illetve a már engedéllyel bíró művelődési ház és a leendő vitorlás kikötő látványtervei láthatók – mondta a polgármester és méltatta a tervező és a kivitelező munkáját.

A lidó készítéséhez több, mint két méter mélyen szedték ki a korábbi iszapot, a fürdő környezetét is rendbe tették. A strandmeder többi részének homokozására már adott az engedély, a kivitelezés ősszel kezdődhet. Az avatáson a nyugdíjasok kórusa énekelt balatoni népdalokat. A gyerekeket játékok, kézműves foglalkozás, gokart verseny és finom falatok sora várta.