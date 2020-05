Ha kicsi a teraszunk, erkélyünk, kertünk, akkor sem kell lemondanunk a kertészkedésről

Akár egy nagy cserépben vagy dézsában is nevelhetünk virágot, zöldséget,sőt, még gyümölcsöt is.

Azonban bármilyen tápdús földbe is ültetjük a növényt, néhány hét alatt képes felélni azt a kevés tápanyagot, amely az edényében lévő földben van, ezért az edényes növényeket tavasztól őszig tápozni, tápoldattal öntözni kell.

Különféle összetételű táp­oldatokat vásárolhatunk erre a célra. Az öntözővízbe keverve juttassuk a talaj felszínére, vagy permetezéssel a növény leveleire. Általában hetente egy alkalommal szükséges tápoldattal öntöznünk, aztán szeptember eleje körül abbahagyhatjuk a tápozást. Így a növények a hideg évszak megpróbáltatásait a szabadban vagy a teleltetőhelyen egyaránt károsodás nélkül átvészelik.

Az erkélyen akár citromot is termeszthetünk, azonban gondoskodnunk kell majd a növény téli elhelyezéséről is. Február végén, március elején a hideg körülmények között teleltetett növény növekedni kezd, ezért ilyenkor lehet fokozatosan fényhez és meleghez szoktatni. Ezekben a hónapokban már érdemes kéthetente tápoldatozni és öntözni a citromfát, és az első hajtásokat is visszametszhetjük, hogy nyárra sűrű, egészséges lombozatot kapjunk.

Nyáron kitehetjük a kertbe, erkélyre napos helyre. A citrom a déli fekvésű, napos helyeket preferálja, erre figyeljünk oda a növény kihelyezésekor.

Soha ne használjunk kerti földet az ültetéshez, mert azzal könnyen megfertőzhetjük a növényt, inkább kertészetben válasszunk a citromfa számára jó minőségű virágföldet. A kötöttebb földet részesítsük előnyben. Lehetőleg minden tavasszal trágyázzuk meg ló­trágyával, mert ez elősegíti a virágképződését.

Ha már kiültettük a citromfát, akkor öntözzük rendszeresen, és soha ne hagyjuk kiszáradni a földjét, de vigyázzunk arra, hogy ne legyen alatta pangó víz. A nyári időszakban rendszeresen öntözzük és tápoldatozzuk, télen azonban elegendő hetente egy alkalommal locsolni.

Tartózkodjunk a túlöntözéstől is, mert a növény könnyen elpusztul, ha sokáig áll a cserepében vagy az alatta lévő tálkában a víz.

A fiatalabb növényeket évente ültessük át, az idősebbeket elegendő két-három évente tavasszal, amíg nem fejleszt hajtásokat.