Ha nem tudtad, most bebizonyítjuk: Kapolcs egy másik világ

Napok óta zajlik az ország egyik legnagyobb kulturális fesztiválja, a Művészetek Völgye.

A rendezvények között láthatunk és hallgathatunk színházi előadásokat, komoly-, nép- és világzenei koncerteket, irodalmi esteket, megtekinthetünk kiállításokat és mesterségbemutatókat is. Persze nem csak ezek a programok lehetnek vonzóak, hiszen hatalmas piaccal és rengeteg finomsággal is készültek a szervezők. Mindemellett ha nyitott szemmel járunk a kapolcsi vásárban olyan dolgokat is észrevehetünk amelyek könnyedén kiragadnak minket a hétköznapok mókuskerekéből, beindítják a fantáziánkat és egy egészen más világba röpítenek. Így fordulhat elő, hogy egyszercsak aranyásókká válunk, belenézünk a csillagkapuba, lámpaburát szagolgatunk és este egy függőágyban lófejpárnára hajtjuk a fejünket. Ha pedig felébredünk kezet foghatunk a sáremberrel, lélekmackót simogathatunk és jól megpakolt kenyérlángost falatozhatunk borkásával kísérve.

Mindezt képekben is elhoztuk neked, hogy te is átélhesd az élményt:

Nem hiszel nekünk? Akkor húzz fel egy kényelmes cipőt vagy lépj be a csillagkapuba és nézd meg a saját szemeddel!