Hajas Piroska remekműveket készít mézeskalácsból

A művészi hajlammal megáldott emberek alkotásai színesítik életünket. Nem beszélve arról, ha egy személy több művészeti ágban is jeleskedik.

Például a zenében és a díszítő művészetben. Hajas Piroska hegedülni tanult és tanított, ma mégis gyönyörű mézeskalácsairól a legismertebb.

Piroska gyermekkorában nem volt konyhatündér az édesanyja mellett és bevallása szerint rajzolni sem igen szeretett és tudott. A műszaki rajzot viszont kedvelte gimnazista korában, A helyi zeneiskolában tanította hegedülni a gyerekeket, amíg csak tehette ezt főiskolai végzettség nélkül. Később a kereskedelemben dolgozott, kereskedő, boltvezető végzettséget szerzett. Cukrászt ugyan nem, mégis mintha abban teljesedne ki leginkább mai élete.

– Az első tortát talán hetedik, nyolcadik osztályos koromban sütöttem egyedül. Tökéletes lett, anyu nagyot nézett, amikor meglátta a dobostortát. Mire a gyermekeim megszülettek, már otthon mindig én sütöttem a tortát, de egyébként nem voltam oda a sütögetésért. Emlékszem, egyszer nem volt időm sütni a lányom születésnapjára, úgyhogy rendeltem egy tortát. Ezen nagyon megsértődött az ünnepelt, azóta ilyen nem fordulhat elő – mondja mosolyogva Piroska. Amikor a gyermekei még kicsik voltak, szaloncukor helyett mézeskalácsot sütött a karácsonyfára, egyszerű díszítéssel. Az internetről tanulta a fortélyokat.

– Ott láttam nagyon szép mézeskalácsot és gondoltam, ilyet én is tudok csinálni. Elkezdtem az egyszerűbbekkel. Rengeteg receptet kipróbáltam. Sok bajom volt a tésztákkal, hol púpos lett, hol meg szétfolyt a tepsiben a sütemény. Amikor már jól ment, beneveztem a helyi mézeskalácssütő versenyre – emlékezik Piroska. Kétszer indult, különdíjakat kapott gyönyörű alkotásaiért.

– Tanultam a magam módján a díszítéseket, de egy idő után már nem szerettem volna magamtól kísérletezgetni. Szívesen tökéletesítettem volna a tudásomat szakember segítségével. Cserszegtomajon találtam rá Vargáné Orbán Anikó oktatóra, tőle tanultam meg egy tanfolyamon a tökéletes tésztát és annak kezelését, díszítését. A tavaszi első Tapolcai Torta- és Muffinsütő Verseny előtt az egyik kolléganőm mondta, hogy benevez engem. Ellenkeztem, de beleültette a bogarat a fülembe, neveztem. Az interneten nézegettem a tortákat, milyet kellene készítenem. Olyanra gondoltam, amilyet addig még nem sütöttem. Szerettem volna, hogy kihívást jelentsen. Tudtam, hogy oda csak tökéletes munkával érdemes menni, akkor is, ha nem cukrász az ember. Akinek ez a szakmája, az tudja, hogy miből mennyi kell, én sokszor bajban vagyok a mennyiségekkel. A kiválasztott tortát aztán próbasütés képpen előre elkészítettem anyukám születésnapjára. Nagyon jól sikerült, talán még jobban, mint a versenyre nevezett torta. Kakaós tésztával, rózsadíszítéssel készült – magyarázza Piroska, aki amatőr kategóriában harmadik lett és különdíjként meghívást kapott Anikó tortafestő tanfolyamára, amelyre egyébként is szívesen elment volna.

– Azóta ott megtanultam a tortafestést is, de élesben még nem próbáltam ki. Ha indulok a versenyen jövőre, elképzelhető, hogy festett tortával nevezek majd – mondja kissé bizonytalanul. Biztosan lesznek, akik újra bíztatják majd, látva szebbnél szebb mézeskalácsait. Azokat sok más mellett kedvenc motívumával, a cukorrózsákkal, valamint precíz vonalazással készülő mintákkal díszíti. Azt mondja, az utóbbinál sok gyakorlattal el lehet jutni oda, hogy szép, egyenes legyen a vonal. Akkor is, ha valakinek nincs túl jó kézügyessége.

– A tapolcai tortaverseny volt eddig a legnagyobb kihívás számomra, de egyelőre biztosan nem cserélem fel a kereskedelmet a cukrászatra. Nem szeretnék nap mint nap süteményeket, tortákat sütni. Annál is inkább, hiszen nem sikerülnek mindig olyan szépre, amilyenre szeretném. Nehezebben megy a díszítés, ha rossz passzban vagyok vagy elfáradtam, esetleg nagy a mozgás körülöttem. Ha nem hobbiszinten csinálnám, nem lehetne várni az ihletre, de így ez most nagyon jó. Kifejezetten a mézeskalács díszítése érdekel, azt továbbfejlesztem a jövőben. Szeretnék például ajándéktárgyakat készíteni tapolcai nevezetességek, szimbólumok megjelenítésével – beszél terveiről. A laikus most felszisszenhet, szinte tenyérnyi mézeskalácsra egy darabka tópartot festeni, ráadásul 3D-ben, nem lesz egyszerű. Ha sikerül, párját ritkítja és nem kétséges, hogy Piroskának sikerülni fog. Ismeri a fortélyokat, tisztában van saját képességeivel. Piroska ételfestékkel díszíti a süteményeket, amelyek ehetőek ugyan, de nem ez az elsődleges cél a készítésükkel. De készített így már ballagási ajándékba könyv formát, és tortából a családtagoknak lemezjátszót, sőt, még laptopot is. Utóbbiak természetesen az elfogyasztás céljával készültek, nem kis sikert aratva. Piroska egyébként vajjal készíti a mézeskalácsot. Azt mondja, a sütemény minőségét befolyásolja sok minden, például a liszt sikér tartalma, a porcukor minősége. Vegyes virágmézet ajánl a sütéshez. Véleménye szerint a púposodást pedig a túl sok szódabikarbóna is okozhatja, de az szintén nagyon fontos, hogy a tészta jól ki legyen dolgozva.. Az ideális vastagság három– négy milliméternyi, ilyenre nyújtsuk.

– Édesszájú vagyok, kedvencem nincs. Mindent szeretek, ami édes – vallja nevetve. Gyermekkorában édesanyja Kedvenc szeletét kedvelte legjobban. A gyermekei is szeretik a süteményeket, édesszájúak, de nem rajonganak a sütésért, élvezik, hogy édesanyjuk elkészíti a finom desszerteket. Így mindenki jól jár. Még a versenyekre, kiállításokra járók is, hiszen gyönyörködhetnek Piroska szép mézeseiben anélkül, hogy azok veszélyt jelentenének a vonalaikra.