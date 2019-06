Hajnalig tartott a buli a Péti Nyáron

A hétvégén tartották meg Pétfürdőn a Péti Nyár elnevezésű kétnapos programot.

A rendezvényt a település polgármestere, Horváth Éva nyitotta meg, aki figyelmeztette a résztvevőket, hogy a nagy melegben hűtsék magukat, igyanak sok folyadékot, és azt kívánta, hogy érezzék jól magukat. A két napig tartó rendezvény különleges programokat kínált az érdeklődőknek.

A pénteki napon a Miénk a színpad! jegyében a helyi és környékbeli fiatal tehetségek mutatkozhattak be a szabadtéri nagyszínpadon. A Dance Action SE, az Eszterlánc Mazsorettegyüttes, a Muskátli Táncegyüttes, az NDC Dance Club, a Silhouette Balett és a Winners VTE kis és nagy csoportjai mutatták be tudásukat, de zumbashow-val és kangabemutatóval is készültek a szervezők. A Brass Show fergeteges előadása után aztán az este folyamán tűzijátékkal koronázták meg a Péti Nyár első napjának sikerét, és a népszerű Intim Torna Illegál koncertje zárta a napot.

A rendezvény szombati, egyben záró napján már kora délelőtt ínycsiklandó illatok vették birtokukba a szabadtéri melletti ligetet, a helyiek csapatokban küzdöttek a legjobb séf címért a főzőversenyen. Az egészség jegyében ezen a napon a Mozdulj, Pét! elnevezésű sportdélelőttöt is elindították, ahol kicsik és nagyok vehettek részt a több helyszínes jó hangulatú programon. A kísérőprogramok között nagyon népszerű volt a lovagoltatás, a bubi-buli, az airsoft és az R/C modellrepülő-szimulátor is.

A délutáni színpadi programokat Kovácsovics Fruzsina gyermekkoncertje nyitotta meg, majd Fenevadak az utcán címmel izgalmas óriásbábos előadáson vehettek részt a kicsik. Az esti nagykoncert előtt bemutatták a Zenével írt történelem című zenés-táncos rockzenei összeállítást helyi és környékbeli énekesek és táncosok részvételével. Az előadás vendégművésze Kalapács József, az egykori Pokolgép zenekar énekese volt.

Az utolsó nap nagykoncertjét az Anna and the Barbies együttes adta, azután hajnalig tartó DJ-parti következett DJ Deka & Miss Chrisstyn és DJ Erdei Zoltán közreműködésével.