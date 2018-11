Három Veszprém megyei program, amit nem érdemes kihagyni az ősz utolsó hétvégéjén

Elérkezett ez is: az utolsó őszi hétvége következik az idei naptárban. A lassan elinduló adventi készülődések mellett érdemes most is kimozdulni és felfedezni a megyét.

Most ráadásul három olyan programot is ajánlunk, amit kár lenne kihagyni. Van ahol jótékonykodhatunk, mozoghatunk, de olyan is akad ahol a mézeskalács-készítéssel ismerkedhetünk. Pápa és a jótékonyság Veszprém megye második legnagyobb városa ősszel is tartogat látnivalókat. Akik szeretnék a hétvégéjüket minőségi programokkal megtölteni, azoknak érdemes felvenni az útitervbe a települést. A különleges szépségű templomokban és az Esterházy-kastélyban történelmi és művészeti ismereteinket bővíthetjük, a Kékfestő Múzeumban egy régi, a térségben meghatározó szakmával is megismerkedhetünk. Vasárnap jótékonykodhatunk is: a Szent József-kápolna keresztjének helyreállításáért szervezi hagyományos Szent Erzsébet-napi jótékonysági estjét a Szent Anna-plébánia 16 órakor a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ színháztermében. Az est fővédnökei Kovács Zoltán országgyűlési képviselő és Márfi Gyula érsek. A műsorban fellép Nemcsák Károly színművész, a budapesti József Attila Színház igazgatója, Keresztes János, a veszprémi Petőfi Színház színművésze, Tolcsvay Béla zeneszerző, énekes, Babos Tibor versmondó, valamint a Pápai Vadvirág Művészeti Egyesület. Konferál Vadász Krisztina. Badacsony és a túrák A Badacsony a Tapolcai-medence legmagasabb tanúhegye, a Balaton két öble közé ékelődve magasodik. A természet közelséges és a balatoni panoráma látványa minden évszakban változatos és megunhatatlan. Szombaton több túra is indul ebben a térségben. A Tanúhegyek nyomában a Magyarországi Kárpát Egyesület és a Szent Jakab Zarándok Egyesület által szervezett teljesítménytúra és terepfutó verseny, amelynek a Balaton-felvidéki Nemzeti Park egyik legszebb része ad otthont. A választható távok kínálatát úgy állították össze, hogy mindenki megtalálja a neki legmegfelelőbbet. A bejárt útvonal hosszától függően 6, 3, illetve 1 tanúhegyet lehet meghódítani, választhatunk 10, 15, 20 és 40 kilométeres távot is. A rajt és a cél egyaránt Badacsonytomajban, a Tatay Sándor Általános Iskolában lesz, kivéve a teljes túra két 20-as résztávját, amiknek a célja, rajtja félúton a Szent György-hegyi Kaán Károly kulcsosház (ide, illetve innen átszállítjuk a túrázókat Badacsonytomajból/ba). Részletek a tanuhegyeknyomaban.hu oldalon. Balatonakali és a mézeskalács Balatonakali ilyenkor ősszel egészen más arcát mutatja, mint a nyáron. A parton jobbára már csak a horgászokkal találkozhatunk, a település többi részét birtokba vette a helyi lakosság. A strandolásra vágyó turisták, a táborozók már eltűntek így egy igazán csendes és bájos falucskát fedezhetünk fel. Szombaton miután körbejártuk az utcákat és kigyönyörködtük magunkat a panorámában, érdemes betérni a Polgármesteri hivatal nagytermébe, különösen ha gyerekkel vagyunk. Akaliban ugyanis már most elkezdődik a karácsonyi készülődés első fázisa. November 24-én 15 órától mézeskalács készítésre, sütésre és díszítésre várják az érdeklődőket. Ha további programokra vagy kíváncsi Veszprém megyében nézz körül a veol.hu programajánlójában!