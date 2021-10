Használtat csak óvatosan! Kockázatos az „odamegyek, megnézem, megveszem” típusú autóvásárlás

Nem tudja átíratni a saját nevére olvasónk nemrég használtan vett autóját, pedig erre jogszabály kötelezi. Sajnos az állapotfelmérést és az eredetiségvizsgálatot csak azután végeztette el, hogy kifizette az árát. Bonyolítja ügyintézését, hogy nem az eredeti motor van a kocsiban, amiről megtudta, korábban bontóba került.

– Öt hete karamboloztam, ezért kocsit kellett vennem. Október közepén elhoztunk egy húszévest Budapestről, autókereskedésen keresztül jutottam hozzá. Kifizettem a csaknem négyszázezer forintot. Másnap vittem el a szerelőmhöz az autót állapotfelmérésre. Kilyukadt fékcsövet és még pár alkatrészt kicserélt. Ezt is kifizettem. Aztán vittem eredetiségvizsgálatra a Suzukit. Kiderült, hogy nem tudom átíratni a nevemre, mert más jármű motorja van benne. Azt tanácsolták, szerezzem meg a motor adásvételéről és beépítéséről szóló igazolást. Hívtam is a kereskedőt, aki megígérte, azokat megszerzi a korábbi tulajdonostól. Aztán hiába hívogattuk, letette a telefont. Nekem viszont tartanom kellene az átíratás tizenöt napos határidejét. Ezért felhívtam annak a helynek a vezetőjét is, ahonnan elhoztuk a kocsit. Kiderült, hogy a területüket nem bérli olyan nevű cég, akitől én vásároltam. Azt javasolta, forduljak a rendőrséghez. Bejelentést is tettem. Úgy tudom, folyik a vizsgálat. Közben a neten autós csoportok révén megtaláltam az eredeti tulajdonost, aki azt mondta, roncsautóként, bontásra adta át a most nálam lévő kocsit. Neki is gond, hogy még mindig az ő nevén van. Tanuljanak az esetemből! Mielőtt megvesznek egy gépjárművet, ellenőrizzék, hogy biztosan annak a kereskedésnek a nevén van, akinek pénzt akarnak adni! – panaszolta el a szerkesztőségünket megkereső, Balatonalmádiban élő nyugdíjas asszony.

Sajnos gyakoriak a használt autók vásárlásával kapcsolatos problémák. A Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesületének szakértőihez és ingyenes Panaszakadémia szolgáltatásukhoz is sokan fordulnak ilyen ügyekkel, már évek óta. Ezért ahol és amikor csak tehetik, felhívják arra a figyelmet, hogy a nem új állapotában megvett gépjármű speciális termék. Épp ezért nagyon kockázatos az „odamegyek, megnézem, megveszem” típusú vásárlás.

Van pár teendő, amiről semmiképp sem szabad megfeledkezni még a vételár kifizetése előtt. Tájékozódjunk, kinek a nevén van az autó, még az adásvételi szerződés aláírása előtt! Céges tulajdonos esetén arról is, nem áll-e felszámolás, végrehajtás alatt, mert abból vevőként nagy bajunk lehet. Feltétlenül nézzünk utána a vállalkozásnak egy erre szolgáló, ingyenes szolgáltatást biztosító internetes oldalon! Komoly vételi szándék esetén vizsgáltassuk át az autót egy általunk kiválasztott szervizben, a saját költségünkre! Sajnos a Fome-hoz fordulók többsége az állapotfelmérést nem a vásárlás előtt, hanem utána végezteti el, de az már késő. Ha ezt nem engedi meg a kereskedő, akkor inkább ne vegyük meg az autót! Elektronikus ügyfélkapunkon keresztül is bármikor, korlátozás nélkül, ingyenesen le tudjuk kérdezni a kiszemelt jármű adatait, a korábban rögzített kilométerállását, az eredetiségvizsgálatok fotóit, és néhány egyéb fontos történeti információt is.

Olvasónknak a szakértők azt javasolják, hogy az adásvételi szerződésben eladóként megjelölt vállalkozás elérhetőségén – ha megtalálja – jelezze problémáját, ugyanis vele létesített jogviszonyt. Szólítsa fel levélben is – ha létezik egyáltalán –, hogy nem szerződésszerűen, hanem hibásan teljesítette kötelességét. A motor okán kellékszavatossági igényt érvényesíthet vevőként a vásárlástól számított egy éven belül. Az első hat hónapban ráadásul a kereskedésnek kellene bizonyítania azt, hogy kicserélését a vásárlás után végezték el. A magánjogi lehetőségek mellett pedig felmerülhet a büntetőjogi tényállás is, ahogy a balatonalmádi asszony is elmondta, aki meg is tette a rendőrségi feljelentést.

