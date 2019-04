Hasznosan töltötték a tavaszi szünetet a hidegkúti gyerekek

Az elmúlt hét csütörtökön tört ki, de kedd este véget is ért, sok-sok diák nagy bánatára. Igen, a tavaszi szünetről van szó, ami idén szűk hetet számlált, benne húsvét ünnepével.

– A sportpályán fociztam a barátaimmal, bicikliztünk, beszélgettünk. A szüleimmel kirándulni voltunk a Balaton-felvidéken, de megyünk locsolkodni is – mondta Levente a tavaszi szünidőről, de sietett hozzátenni: Petőfi Sándor Tiszánál című költeményét szerdára tudnia kell, mert számonkérik. Még van egy-két versszak, ami kicsit nehezebben megy – tette hozzá a Padányi Katolikus Iskola negyedikese, akinek ráadásul szerdán van a születésnapja.

– Anyát már meglocsoltam szódával – tette még hozzá nevetve Levente. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a szülinapomra megkapom-e azt a dolgot, amit olyan nagyon szeretnék.

A bátyja, Hunor – aki szintén Veszprémbe, a Padányiba jár – is igyekezett hasznosan tölteni a tanítás nélküli napokat, hiszen például segített a ház körüli tennivalókban is.

– Jól telik a szünidő! Itt van nálunk az unokatesóm, Peti Pestről. A faluban néhány portára biztosan be fogunk csengetni, hogy meglocsoljuk a lányokat – jelentette ki Hunor.

Az említett Petinek némileg könnyebb dolga volt, ha az iskolai elfoglaltságokat nézzük, mert végzős nyolcadikosként túl van a nehezén, felvették középiskolába, és ilyenkor „lazább” a második félév.

– Itt töltöm a tavaszi szünetemet Hidegkúton, az unokatesóméknál. De lementünk Csopakra ebédelni és grilleztünk is – mesélte Péter, aki nagyon szereti a csendes kis Balaton-felvidéki falut, ahol nem először volt. Péterék festettek – egy fatárolót – is a hétvégén, és a fahordásból is kivették a részüket.

– Apáék a délegyházi nyaralóban pihennek, ott töltik az ünnepeket. Kár, hogy ilyen hamar elrohant a szünet, de nem baj, mert lassan itt a nyár, és ismét tudunk majd találkozni Hunorékkal – mondta a nyolcadikos nagyfiú.