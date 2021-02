Hatvan éve kötött házasságot Csizmadia Margit és Váradi Gábor

Emlékezetes év volt 1961. Például először járt ember, Jurij Gagarin a világűrben, és mint minden esztendő, ez is sorsdöntő változásokat hozott sok-sok ember magánéletében. Hatvan éve, 1961. február 5-én kötött házasságot Nemesvámoson Csizmadia Margit és Váradi Gábor. Ma is ott élnek. Amikor felkerestem a házaspárt, kint zuhogott az eső, kellemes otthonukban rengeteg virág, nyugalom, barátságos hangulat fogadott.

Hogyan is volt hatvan évvel ezelőtt? Mind a ketten keresztény adventisták, ugyanabba az imaházba jártak. Gyermekkoruk óta ismerték egymást. A férj akkor szerelt le a katonaságtól. Nyáron Margit cséplőgépnél dolgozott. Nemcsak nehéz munka volt, de a nap végére olyan porosak, eltörődöttek voltak a lányok, asszonyok, hogy hazafelé tartva alig lehetett rájuk ismerni.

– Amikor így megláttam, azonnal azt gondoltam, igen, olyan lány kell nekem, aki nem fél a munkától.

– De már akkor is jöttél elém motorral – mosolyog Margitka.

Megesküdtek, maradtak Nemesvámoson, de a faluban akkoriban nem akadt munka, a férjnek pedig a párttitkártól kellett papírt kérni, hogy dolgozni mehessen. A funkcionárius elrontotta az okmányt, ezzel vált lehetségessé, hogy a tsz helyett Veszprémbe mehessen dolgozni. Nem volt egyszerű a dolog. Akkoriban még nem volt szabad szombat, és Gábor adventistaként szombaton sohasem dolgozott. Ma is naponta forgatja az asztalon lévő Bibliát, abból idéz: – A szombatot meg kell szentelni, mert „Senki, aki a te kapuidon belül van, senki se végezzen munkát! Ez az Úrnak a napja.”

Szerencsére az egymást követő munkahelyeken mindig akadt belátás, jó szándék, hogy túlórázással vagy vasárnapi munkával váltsa ki a szombatot. Így került a megyei tanácshoz, tíz évet töltött a vegyiáru-nagykereskedelmi vállalatnál, ahol kereskedelmi szakképzettséget szerzett. Több tanfolyamot végzett egymás után, a plusztudás jól jött a következő húsz évben a vízműnél. A munka mellett kezdtek el méhészkedni, a csúcson 120 méhcsalád dolgozott. Legelőért többször körbejárta velük az egész országot – saját ötlettel gépesítve; a két utánfutóra szerelt kaptárakat traktorral tudta mozgatni.

– Jól fizettek a méhek, és amit kerestünk, mindig befektettük – folytatja Margitka.

Igen, de két fiatal közös életében éppen a kezdeti évek a legfontosabbak; amíg kiderül, összefér-e a magunkkal hozott értékrend, úgy viselkedik-e a másik, hogy tisztelettel, megbecsüléssel tudjak ránézni? Természetesen mindegyikük mást vár – hogyan lesz ebből működő családi „vállalkozás”?

– Nézeteltérés mindig van – folytatja Margitka –, de mi soha nem veszekedtünk. Két fiatal, amikor összekerül, hozza magával a jellemét, meg az otthoni szokásokat. Én otthon azt láttam, hogy türelmesnek kell lenni, és minden megoldódik. Öten voltunk testvérek, cipész édesapám azt tartotta, hogy minden gyereknek szakmát kell tanulni! A három bátyám hentes, pék, lakatos lett, az öcsém asztalos. Én évekig házakhoz jártam dolgozni, majd a református püspökségre, és az áfésztől mentem nyugdíjba 1993-ban, amikor Gábor is nyugdíjas lett.

Látszik, hogy ugyanarról ugyanazt gondolják, bármikor tudják egymás gondolatait továbbfűzni, ahogy most a férj is teszi. – A szorgalom mindig meghozza az eredményét. Kitartás kell mindenhez, meg a Jóisten áldása. Küzdelmes, de szép életünk volt. Olyan gyorsan eljárt az idő, azt vettem észre, hogy 84 éves vagyok. Nem gondoltam volna, hogy ennyi évet megélhetünk. Elmentünk nyugdíjba, rendbe tettük a lakást, felszámoltuk a méhészetet. Azóta is gondozom viszont a 30-40 gyümölcsfát, egyik körtén például három, a másikon két fajta is van, magam oltom őket.

Margitka kedvence a konyhakert. A nemesvámosi föld nem szereti a sárgarépát, petrezselymet, de jól terem a sóska, a paradicsom, a borsó, és rengeteg a virág. Gyümölcsből, zöldségből a családon túl jut a szomszédoknak, tőlük is kapnak, és ez fontos, amire külön felhívja a figyelmet: – A távoli rokonoknál többet jelentenek a szomszédok, mert azok tudnak segíteni. Mi mindig jóban voltunk a szomszédokkal, talán hat-hét családdal is közvetlen, jó a viszonyunk. Amióta van ez a vírus, rendszeresen átkiabálnak, hogy szükségünk van-e valamire?

Ismét a férj folytatja: – Jól élünk a vírus óta. Mindig jönnek a gyerekek, ellátnak bennünket. Gyakran találkozunk, ha csak annyira is, hogy megállnak a kapunál.

Bár az ízületek már nem a régiek, Margitka most is gyakran kimegy sétálni. Örömmel mesél az új utcáról, arról, hogy az utóbbi tíz évben megduplázódott a falu lakossága, de akik beköltöztek is, ugyanolyan gondosan vigyáznak a környezetükre. Szép a település, jól vezeti a polgármester. Ő is született vámosi. Beszélünk még Illésfalvi Tóni bácsiról, a tanítóról, későbbi krónikásról, aki Nemesvámos egyik összetartó ereje volt.

Előkerülnek a fotók is; a Váradi házaspárt két lánya nagy családdal örvendeztette meg. Öt unokájuk, öt dédunokájuk van – tiszta szemű, szép fiatalokat látok. Sikerrel élték túl a gyermekkorral járó viharokat, mára mind a tizen­nyolcan egy egymást szerető, összetartó közösség tagjai.

– Biztosan mi is követtünk el hibákat, az unokáknál ugyanolyan konfliktusokat látok, mint amit a gyerekeinknél tapasztaltunk. Ma szülőnek és gyereknek is nehéz lenni. Az sem jó, hogy az anyukák kevés időt töltenek, tölthetnek a gyerekekkel. A mi lányainkkal nem volt gond, papa sem bántotta őket soha.

– Mert engem sem bántottak – folytatja papa. – Szerintem minden szülőnek határozott kiállása kellene, hogy legyen, ami mellett mindig ki tud tartani. Az nem megy, hogy így is jó, meg úgy is. Most más világ van, annyi minden elszabadult. Dolgozik a gonosz (az irigység, a kapzsiság, az önzés), talán még a gyerekeket is felhasználja. Egy életcél kell, amit kitűz ember, és akkor az élete is megváltozik. Ha ez nem rögzül a gyerekben, csapódik ide-oda, végül pedig rossz útra lép.

A tény, hogy két ember hatvan közös évet tudott megélni, különleges, de titoknak nem akadtam nyomára. Ők ketten azt mondják, a türelem, a kitartás, a szorgalom, és egymás megbecsülése az, ami az évfordulóhoz vezetett. Margitka hozzáteszi még, hogy nekik szerencséjük volt.