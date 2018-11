Hatvan éve vonultak be, azóta barátok

1958. november 10-én vonultak be, 1960. október 21-én szereltek le: a 60 éve egyenruhát öltött bakák, az egykori honi légvédelmi tüzérség Veszprém megyei és környéki tagjai a napokban ismét találkoztak.

– Évente megrendezzük azt a találkozót, amelynek most a 60. évfordulóját ünnepeltük a bevonulásunk kapcsán – mesélte Bódai Ernő. – A bevonultak közül, a 26 főből nyolcan vagyunk jelen: Bódai Ernő, Brenner László, Kaiger Géza, Nagy László, Pető Imre, Szigeti György, Vörös Emil, Zsebeházi Lajos.

Mint az kiderült, hat évtizede vonultak be Budapestre a 9420. alakulathoz, vagyis a honi légvédelmi tüzérséghez, Kelenföldre. – Összejövünk, beszélgetünk a régi emlékeket felidézve, és abban bízva, hogy sokáig meg tudjuk még tartani az éves találkozókat, bár már 80 évesek vagyunk – tette hozzá Bódai Ernő, aki a kérdésre, hogy mi tartja össze a csapatot, úgy felelt: egymásnak megfogadták, hogy minden évben összejönnek és találkoznak. – Bíztunk egymásban és becsülettel töltöttük el akkor azt a két esztendőt katonaként – mondta.

Brenner László vette át a szót: – Él bennünk az, amit akkor velünk megértettek: mindenki egyért és egy mindenkiért. Ez volt akkor a hadseregben egy alapelv – fogalmazott. Arra a felvetésre, hogy nincs kötelező katonaság, de kár-e érte, Bódai Ernő úgy válaszolt, hogy „sokkal egészségesebbek lennének a fiatalok, és a társadalomnak is jót tenne, ha lenne katonaság.” – Mi megszoktuk a rendet, a fegyelmet, és azt, hogy tiszteljük egymást – mondta.

Mindenki máshonnan került a seregbe: Zala határától, Zircen át mindenhonnan jöttek fiatalok, de mindnyájan azt emelték ki, hogy barátok lettek! Sokuk szerint viszont most ez nem nagyon van így, mert „nincs összetartó erő.”

Brenner László ugyanakkor arról is beszélt, hogy megtanultak sok mindent, amit később a civil életben is tudtak hasznosítani. – Úgy érzem, nem kerültünk hátrányba azokkal szemben, akik nem öltöttek egyenruhát. Az ország védelme érdekében vonultunk be, és kibírtuk. Tudjuk, hogy mi a becsület, a rend, és a fegyelem… Nem ártana legalább egy év a mostani 18–20 éveseknek sem a katonaságból – jelentette ki.

Bódai Ernő úgy vélte, hogy a társadalom nagy része nem tiszteli egymást. Ők – mint mondta – fegyelmezett környezetben nőttek fel, ahol nem volt különbség egymás között. Ezt adta a hadsereg is, ami élmény volt számunkra: – Élmény volt a bevonulás, még nagyobb élmény volt a leszerelés! – mondta búcsúzóul.

