Hazai és nemzetközi rock and roll sikereket ért el a fűzfői táncos

Bondor Virág tízéves korában kezdett el a tánc színes világával megismerkedni. A barátnői szerették volna ezt a sportágat kipróbálni, így velük tartott. Többféle táncstílusban is kipróbálta magát, de végül az akrobatikus rock and roll lett a kedvence.

– A szerelem az akrobatikus rock and roll és a tánc iránt a mai napig töretlen. Ez a sportág jelent nekem mindent, az életet, a szabadidőt, a munkát, az adrenalint, a barátokat, a közösséget, az aktív mindennapokat, az egészséges életformát, valamint a lehetőséget a kreativitásom kibontakozásához – meséli Virág, a Kid Rock and Roll SE vezetője, miközben megmutatja azokat a kupákat, érmeket, melyeket kapott. Háromszoros magyar bajnok, Köztársaság-kupa- győztes volt formációs kategóriában, illetve regionális bajnok és ranglistavezető páros kategóriában többször is.

A saját eredményei helyett tanítványai sikereit emelné ki, mert ezekre sokkal büszkébb. Az egyesület 2006. május 1-jén alakult. Fő profilja az akrobatikus rock and roll, de foglalkoznak színpadi látványtánc, pompontánc, musicaltánc, show-, páros és divattánc oktatásával is. Az elmúlt évek során több dobogós helyezést értek el az országos bajnokságokon. Világkupák és világbajnokságok rendszeres résztvevői voltak a koronavírus-járvány előtt. Felnőttcsapatuk Világkupa-döntőn szerepelt, amivel bebizonyították, hogy a nemzetközi mezőnyben is megállják a helyüket.

Virág megemlíti, hogy a koronavírus mindent felülírt, megváltozott az életük. Online oktatás és zárt kapus versenyek jellemezték az elmúlt időszakot. Jelenleg a sport, a közösség, a szeretet és az odafigyelés az egyetlen, amit adhatnak a gyerekeknek, hogy azok ne süppedjenek bele a szürke hétköznapokba.

– Balatonfűzfő az otthonom, ahol évek óta dolgozom azon, hogy egy szerető táncos közösséget alakítsak ki a gyerekeknek. A helyi önkormányzat támogatásának hála térítésmentesen működik az akrobatikus rock and roll sportegyesület – zárja szavait Virág. Reméli, hogy nemsokára visszatérnek a normális élethez, és fellépésekre, versenyekre járhatnak, mert szeretnék megismertetni, megszerettetni ezt a sportágat a lehető legtöbb fiatallal.