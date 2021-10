Házikedvenceink egészségére több százezer forintot is költenünk kell

A felelős állattartásról rengeteg csatornán tájékozódhatunk, ám nagyon sok gazda még most is meglepődik, amik az év végén az állatokra fordított összegeket összeadják. Ha kutyát veszünk magunkhoz, nekünk kell gondoskodnunk róluk, és bizony, nem csak békeidőkben, de betegség esetén is ki kell tartanunk mellette.

Ezt ne hagyja ki! Alkudozás, helyezkedés, üzengetés – folytatódik a baloldali huzavona A qjob blog adatai szerint hazánkban körülbelül 1,5-2 millió kutya él. A háztartások közel 50 százaléka tart kutyát, míg ehhez képest az európai átlag 20-30% körül mozog. Egy közepes méretű kutya tartása körülbelül 100 000 forintba kerül évente. Egy kutya éves egészségügyi ellátása – ha csak az alapkezeléseket, kötelező kutya oltásokat vesszük figyelembe – nagyjából 20.000 és 50.000 forint közé tehető. Emellett a kutyák esetében hozzá kell adnunk a fogkőeltávolítást, hiszen, ha nem foglalkozunk vele, az könnyen fogínygyulladást, és a fogak elvesztését is okozhatja. A fogtisztítás díját növelheti a kutya altatás ára, illetve szinte mindig szükség van érzéstelenítésre is, ami szintén költség. Nem mellesleg elég időigényes munka. A fogkő eltávolításáért kézi műszerrel 10.000 – 15.000 forintot kell fizetnünk. Az ultrahangos fogkőeltávolítás, polírozással együtt akár 28.000 forintba is kerülhet. Amennyiben foghúzásra is szükség van, az tovább növelheti a költségeket, ennek átlagos díja 4.000-8.000 Forint foganként. Természetesen minden probléma megelőzhető, és ezzel a kiadásaink is jóval csökkenhetnek. Akárcsak az emberek esetében, a kutyáknál is fontos a prevenció, az éves kontrollal, az emlékeztető oltásokkal, valamint a szűrővizsgálatokkal megelőzhetjük, hogy kiskedvencünknél komolyabb szövődmények alakuljanak ki, és emiatt akár hosszú hónapokig szenvedjen a gyógyszeres kezeléstől és az állandó állatorvoshoz járástól. Csakúgy, mint bármely más típusú vállalkozás, az állatorvosok is különböző üzleti modell alapján dolgoznak. Egyesek magasabb díjat számítanak fel, és inkább kevesebb ügyfelet fogadnak, mások pedig éppen ellenkezőleg. Vannak, akik magas árakkal dolgoznak, viszont cserébe komplex szolgáltatásokat, vagy számos ingyenes vagy kedvezményes lehetőséget nyújtana emellé, és vannak olyanok is, akik alacsony áron dolgoznak, cserébe minden egyes tételt külön szerepeltetnek a számlán. Végső soron ez a kutyatartók számára pozitív, hiszen mindenki eldöntheti, hogy számára melyik a legmegfelelőbb konstrukció.

Dosszié Friss hírek Veszprém Megyéből Rendőrségi „dróncsapás” a 8-ason és jogsi nélkül krosszmotorozó halimbai fiú – az elmúlt hét legolvasottabb cikkei Pista Lajos hatvanéves volt, amikor elkezdett egyediséget alkotni Jótékony komolyzene – Különleges macskazenével is meglephetjük kedvencünket További cikkek a dossziéban