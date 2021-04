Hideg vízben is úszik a Balaton szerelmese

Már a múltkori téli szezonban is gyakran úszott a Balatonban, a mostaniban pedig mindennap megtette ezt a csopaki Óhegyi Krisztián. Úszómesterként dolgozik, a tó szerelmese, és a hideg vízbe merülés felfrissíti, de azért ezt nem mindenkinek ajánlja.

Óhegyi Krisztián családja több generáció óta él a Balaton partjához közel, egy szőlőhegyen. A fiatal mindig szeretett a vízben lenni. Korábban versenyszerűen sportolt, úszott, 24 órás versenyen is részt vett. Tavalyelőtt arra gondolt az úszómesterként dolgozó férfi, miért ne menne be a vízbe hideg időben, télen is a tóba. Többször megtette, és jól bírta akkor is, ha tíz Celsius-fokos volt a hőmérséklete. A Kisfaludy-strandra járt le rendszeresen, fokozatosan szoktatta hozzá a szervezetét azokhoz a körülményekhez, amelyektől legtöbbünk akkor is megborzong, ha csak látja. Sokat olvasott is arról, hogyan érdemes a hidegtűréshez hozzászoktatnia magát, arról ugyancsak, milyen előnyei vannak a hidegterápiának. A múlt év októberének közepétől, végig a téli hónapokban is, már mindennap bő tíz percet úszott a Balatonban. Többen megcsodálták ezért, kérdezgették, miért, hogyan tudja ezt megtenni. Szerinte rengeteg előnye van, érdemes másoknak is követnie példáját, de azért ez nem mindenkinek ajánlható, és elővigyázatosságot, odafigyelést igényel.

– Azonkívül, hogy a rendszeres mozgás jót tesz a szervezetemnek, sokkal jobban érzem magam a testemben, nagyobb a vitalitásom. Az ízületeim se bánják a magam választotta erőpróbát. Még sosem fáztam meg a vízben, igaz, korábban is nagyon ritkán voltam beteg. Amikor lemegyek a partra kabátban, sálban, sapkában, szeles, hideg időben, gyorsan vetkőzök le fürdőnadrágra, nem húzom az időt, mert azért ilyenkor didergek. Nem kapkodva, nem is túl lassan merülök bele a mederbe. Már kitapasztaltam, hogy ez a legjobb módszer, nem jó, ha túlzott stressz éri a szervezetet. Volt, amikor fel kellett törnöm a vékony, papírvastagságú jeget a vízfelszínen. Tehát nulla fok körüli volt ilyenkor a tó hőmérséklete. Lebegni szoktam, és a víz alatt is úszkálok, nem túl gyorsan. A szívemnek, a vérkeringésemnek is jót tesz ez a gyakorlat. Amikor kijövök a partra, az nagyon jó érzés, a szaunázás utáni állapothoz tudnám hasonlítani – mondta el Krisztián, aki máig mindennap estefelé, általában naplementekor élvezi a Balatont, és meggyőződése, hogy ezzel jót tesz az egészségének.