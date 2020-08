Hírességek is részt vettek a veszprémi emléktornán

Futballmérkőzések, főzőverseny és koncert is gazdagította a hatodik Hortoványi Dávid-emléktornát.

Hortoványi Dávid alapítója volt a Haszkovó kispályás futballcsapatnak, hat évvel ezelőtt autóbalesetben veszítette életét. Az ő emléke előtt minden évben labdarúgótornával tisztelegnek egykori játékostársai. A torna kezdőrúgását Dávid testvére, Nikolett végezte el, és ő adta át az első helyezettnek a díjat, mondta el Jung Edina, a rendezvényt szervező Virágzó Veszprém Egyesület elnöke.

A szombat reggeltől délutánig tartó program koszorúzással kezdődött Hortoványi Dávid sírjánál, majd a Vasas-pályán tíz csapat mérte össze tudását: a házigazda Haszkovó FC és a kilenc meghívott együttes, köztük az Andonik sztárválogatott lépett pályára. A csillagok között korábbi válogatott labdarúgók, Telek András és Bárányos Zsolt, valamint hírességek, mint Szebeni István televíziós műsorvezető, Németh Lajos meteorológus és Gájer Bálint énekes is együtt rúgták a bőrt, mondta el Solymosi Zsolt, a Haszkovó FC tagja.

A torna első helyén a Lénárt Autó-Misztiqum nevű csapat végzett, a második helyen a korábbi öt tornán háromszor győztes Fújtatók Man at Work lett, míg a képzeletbeli dobogó legalsó fokára az Esély SE tagjai állhattak fel. A torna legjobbjának Horváth Lászlót (Esély SE) választották, a legjobb kapus Kiss Zsolt (Fújtatók Man At Work) lett, míg a gólkirályi címet Gulyás László (Lénárt Auto-Misztiqum) szerezte meg kilenc találattal.

A rendezvényt jó hangulatú főzőverseny is színesítette. A megmérettetésen hat csapat kísérői indultak: gulyásleves, marhapörkölt, pincepörkölt, sertéspörkölt, grillhúsok és grillezett zöldség is készült. A Németh Lajos és Szebeni István alkotta zsűri a legjobb ételnek a Fújtatók Man at Work csülkös pikáns pincepörköltjét választotta, amelynek szakácsa Solymosi András volt, mondta el Jung Edina. Az eredményhirdetések előtt Mc Hawer és Tekknő, valamint Cory a Happy Gangből adott koncertet.