Hódít a retro: divatos ruhák 2019 nyarára

A nyári divat mindig nehéz kérdés, hiszen egyszerre kell, hogy kényelmes és csinos ruhákat válasszunk. Sokszor ráadásul az is problémát okoz, hogy mi számít igazán trendinek az adott évben. 2019-ben nincs nehéz dolgunk, hiszen rengeteg különféle stílus közül válogathatunk.

Ha 2019 nyarán igazán trendi megjelenésre vágyunk, érdemes visszatekinteni az időben és retro stílusú ruhákat válogatni. Idén ugyanis számos rég elfeledett ruhadarab és kiegészítő hódít újra. Természetesen a modernebb ruhák kedvelőinek is tartogat néhány újdonságot ez a nyár.

Overált mindenkinek!

Nem újdonság, azonban idén igazán kihagyhatatlan trendnek számít az overál. Akár hosszúnadrágos, akár rövidnadrágos fazonra esik a választásod, biztosan trendi leszel, ráadásul a hőség sem fog ki rajtad. Válassz valamilyen lenge anyagú darabot, és amennyiben kánikula idejére szánod az új szép ruhádat, a szabásra is figyelj oda. Nem csak az anyagok, de a szabásvonalak és színek választéka is rendkívül széles idén, így mindenki garantáltan megtalálja a számára legelőnyösebbet és legkényelmesebbet.

Pöttyök, batik és pálmalevél

Nem csak a színek, hanem a minták szerelmeseinek is kedvez a 2019-es nyári divat. A legkülönfélébb minták közül válogathatsz a boltokban és online áruházakban egyaránt. Aki a 80-as, 90-es években volt gyerek, most újra élheti gyermekkorát, hiszen a batikolt minták újra reneszánszukat élik. Válassz monokróm, vagy igazán sokszínű darabot, biztosan jó döntést hozol. Ráadásul a pasiddal is könnyedén összeöltözhettek, ugyanis a férfi divat is tartogat néhány igazán trendi batikolt darabot.

A letisztultabb minták kedvelői pedig pöttyökbe és pálmalevelekbe burkolózhatnak idén, hiszen ezek a nyomatok is megtalálhatóak szinte bármilyen ruhadarabon.

Tűnj ki a tömegből óriás masnival

A mintákkal és színekkel nagyon egyszerű feltűnést kelteni, azonban ha még tovább szeretnéd fokozni és meg akarod mutatni egyediséged, válassz olyan ruhadarabokat, melyeket masnik dekorálnak. A masnik hatalmas divatnak örvendenek idén minden ruhán, legyen szó egy csinos blúzról, nadrágról vagy szoknyáról. Sőt, a hajadba is kötheted hajpántként vagy a lófarkadra, biztosan trendi megjelenést kölcsönöz számodra.

A masnik esetében egy szabály létezik idén: minél nagyobb, annál jobb! Válassz feltűnő méretű díszítést bátran, de figyelj oda arra, mivel kombinálod, ne ess túlzásba. A masnik tipikusan bájos, női kiegészítők, így inkább az egyszerűbb, letisztultabb szép ruhák ékeként használd őket.

Idén tehát az a szabály, hogy nincs szabály. Válassz ruhatáradba kényelmes és lenge ruhákat, de ne feledkezz meg a jól megválasztott díszekről sem.