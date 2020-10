Hogyan sminkeltek régen, és hogy tesszük ezt ma

Most, hogy közeledik a Black Friday 2020, ahol a kozmetikumok forgalmazói jócskán kiveszik a részüket az akciókból, csináljunk egy izgalmas időutazást. Tekintsünk végig a történelmen, hogy hogyan is jutottunk el a törzsi festésektől a luxus makeupokig.

A sminkelés hajnala

Mióta ember az ember, azóta próbálja magát szépíteni. Kezdetben persze mások voltak a motivációk, de a végeredmény nagyon hasonló. Régészeti leletek bebizonyították, hogy már 100.000 évvel ezelőtt használtak a bőr festésére vörös és sárga okkert és faszenet. Színpompás alkotások születtek, nem csak a barlangok falain, de az emberek testén és arcán is. Ez volt az első lépcsőfok a mai sminkek felé vezető úton.

A gyönyörű Kleopátra és a sápadt középkor

Ha meghalljuk Kleopátra nevét, rögtön a tussal erősen körvonalazott szép szemet, és a legendás frizurát látjuk magunk előtt. Az ókori Egyiptomban azonban nem csak ő sminkelte magát, az uralkodó osztály tagjai közt teljesen természetes dolog volt, nemtől függetlenül. Egyiptomban és Babilonban is sötétvörös festékkel pirosították arcukat. Az ásatások során sok különböző tégely és egész sminkkészletek, festékpaletták kerültek elő. Kleopátra sminkjét mi is könnyedén elkészíthetjük, csak szemhéjtus és némi arany szemfesték kell hozzá.

A 6.században aztán elterjedt, hogy akkor szép egy nő, ha hófehér. A spanyol nők például ekkoriban arra vetemedtek, hogy kivéreztessék magukat, így mindig sápadtak lehettek. A 15.században már megjelent az arcpúder, de ez nagyban különbözött a maitól, ugyanis arzént tartalmazott, több ember halálát okozva ezzel. Hiába, a szépségért meg kell szenvedni. I. Erzsébet is a szépség oltárán áldozta fel magát, ugyanis himlőhelyes arcát fehér ólommal festette, amitől aztán vérmérgezést kapott szegény, és bele is halt.

A smink, majdnem ahogy mi ismerjük

A sok mérgező anyag után, a 18. században végre – újra – kezdenek megjelenni a természetes anyagokból készült szerek. Előszeretettel használják a rizsporos púdert és a szempilláikat ricinusolajjal kenik, hogy nagyobbnak tűnjön. Ajkaikat pedig, hiszen az sem maradhat ki, répalével színesítik a nők ebben a korszakban. De aztán megtörténik a nagy áttörés! Ugyanis 1820-ban a Rimmel előáll az első igazi szempillaspirállal. Óriási hisztéria tör ki körülötte, és kezdetét veszi a modern sminkelés.

A várva várt 20. század

A huszadik század elején még mindig dívik a hófehér bőr imádata. Szemöldökök viszont végre vannak – korábban sokáig a borotvált szemöldök volt a divat. A harmincas évekig tartja magát a vonalas szemöldök és harsány szemek kettőse. A 40-es években megjelenik egy új dolog a sminkelésben, mégpedig a járomcsont alatti árnyékolás. És már műszempillát is használnak. 1914- ben divatba jön a hennával kihúzott szem, a Vogue magazin jóvoltából. És még egy mérföldkő a korszakból: a Max Faktor piacra dobja az első sminkkészletet filmsztároknak!

És innen igazából már egyenes út vezet a ma is kapható kozmetikai szerekig. Szerencsések vagyunk, hogy nem kell különböző kövekből kinyernünk a megfelelő pigmentet, hanem csak besétálunk a boltba és megvesszük. És már nem is kell sikátorok züllött árusaitól vásárolni, hanem bemegyünk egy drogériába, és mindent megtalálunk egy helyen, mint például a Müllerben.

Extrém sminkek

A régi korokban is és manapság is vannak olyanok, akik szeretnének eltérni az átlagtól és feltűnést kelteni. Nincs is ennek jobb módja, mint egy feltűnő smink, amiről első pillantásra is nyilvánvaló, hogy kilógsz a sorból. Sokféle módon el lehet ezt érni. Például strasszokkal, kövekkel, felragasztott kiegészítőkkel, de akár szarvakkal, agancsokkal, műfogakkal, kinek mi a stílusa. Igazából csak a fantázia szabhat határt, és persze a kézügyesség.

Újra dívik a törzsi festés is. A legmenőbb influenszerek is gyakran láthatóak piros csíkkal a szemvonalukon, vagy pöttyel a homlokukon. Egyszóval soha nincsen új a nap alatt, csak győzzük követni a trendeket.

Szerencsés korban élünk. Nem kell mindenféle halálos kórt okozó anyagokat magunkra kenni, ha kicsit szebbek akarunk lenni. És nem is kell különösebben megszenvednünk érte, hogy hozzájussunk a legjobb kozmetikumokhoz. Viszont azt se veszítsük szem elől, hogy a legszebb dolog a természetes szépség. Így ahelyett, hogy minden nap telibe sminkelnénk magunkat, óvjuk inkább szépségünket ápoló kozmetikumokkal, és a szép sminkeket tartogassuk a jeles alkalmakra. Izgalmasabb is például egy-egy alkalmi ruhához kreálni sminket. De persze ha bármelyik hétköznap tündökölni van kedvünk, az sem megvetendő.