Hogyan védekezzünk a kiskertek kártevői ellen?

Tavaly a diófúró légy annyira tönkretette a diófák termését, hogy a dió ára a manduláéval vetekedett az üzletekben. Évek óta a kiskerttulajdonosok mumusa a vándorpoloska és a márványos címerespoloska. A zöldségek-gyümölcsök szívogatásával tönkreteszi a termést ez a két kártevő rovar.

– A diófúró légy nyüvei a csonthéj és a kupacs között szaporodtak el, a dió megfeketedett, használhatatlan lett. Az ilyen fának a lombját érdemes összegereblyézni és lehetőleg elégetni. Ez a rovar nem most szaporodik, de a lombban is telelhetnek a nyüvek. A diólevelet amúgy sem célszerű komposztálni, mert baktérium­ölő hatású, és gátolja a csírázást is. A diót szeptemberben-októberben kellene metszeni, most kell permetezni. Sokan esküsznek arra, hogy ezeket a nagy fákat a kertekben drónokkal lehet permetezni, de ez nagy szakértelmet és külön beruházást igényel. Hosszabbítóval mindenképpen érdemes lemosó permetezéssel kezelni a diót is. Ez jó a gombabetegségek és a rovarkár­tevők ellen is. Lehet ez most egy tömény, egyszázalékos hígítású bordói lé, amit nyáron legfeljebb fél százalékos hígításban szabad alkalmazni – mondta el lapunknak Takács Ferenc kertészmérnök, a zánkai Gyógynövényvölgy szakmai vezetője.

A tapasztalt szakember szerint valamit ez a lemosás is jelent, sajnos sokat nem, mert a diófúró légy júniusban rajzik, és a lombos diófát már nehéz megvédeni, lévén túl magas. Valahogy ebben az időszakban kellene még egy permetezést beiktatni, hogy hatékonyabb legyen a védekezés. A poloskák imágó- és peteformában is teleltek, nehéz lesz ellenük védekezni.

– Lehet próbálkozni csalogató és riasztó vetéssel. A bársonyka vagy más néven büdöske a zöldségeskertben jól működik riasztásként. Négyzetméterenként egy-két tő riasztja a fonalférgeket, levéltetveket és a poloskákat is. A paradicsomágyás szélében néhány tő bokorbab sok poloskát magához vonz, később viszont az egész növényt meg kell semmisíteni. Sajnos megbízható biológiai védelem a poloskák ellen nincs, a vegyszeres védekezés elől elmenekülnek, ha megérzik a növényvédő szert. Nem válogatnak, szinte mindent megtámadnak, tönkretesznek. Én a magaságyásokban a hajnali órákban, amikor még nem fürgék annyira, egy vizes edénybe szoktam összeszedni őket a növény megütögetésével. Ezzel ritkítani lehet. Káli szappannal lehet permetezni ellenük, és az nem mérgező.

Ha nem permetezünk éppen, vagy küzdünk a poloskákkal, már ültethetjük a kardvirágot és a dáliát, és ki lehet rakni a leandereket is, lehetőleg borús időben, akkor nem perzseli meg őket a nap.

Borítóképünkön nyugati dióburok-fúrólégy károsítja a termést Fotó: wikipédia