Hogyan védekezzünk az erős nyári napsütés ellen?

A nyári nagy hőség és a fényáradat ellen többféleképpen lehet védekezni, számos praktikus megoldás létezik – helyiségektől függően –, amelyekkel sokat javíthatunk hőérzetünkön.

A napvitorlák az elmúlt években hihetetlen népszerűségnek örvendenek, ami azért is lehetséges, mert saját ízlésünk és lehetőségeink szerint kombinálhatjuk: kisebbet, nagyobbat, sarokba vagy mindent befedve, pirosat kékkel, esetleg csak egy színben – bármit lehet. A napvitorlák legfőbb előnye, hogy nincs feltétlenül szükség speciális tartóoszlopra, és a vitorla egyszerűen összehajtható, szállítható. A balkonokhoz képest egy teraszon általában már nagyobb a tér, ezzel együtt többféle megoldás közül is választhatunk, így a napvitorlák mellett ott vannak a napernyők, amik talán a legjobban mozdítható, legegyszerűbb termékek. Mivel egy terasz a nyári időszakban közösségi helyszín is, nemcsak a méretre, hanem a megjelenésre is érdemes gondolni.

Attól függetlenül, hogy néha már-már kibírhatatlan a hőség a városban, akinek van erkélye vagy balkonja, az szeretné is használni. Ehhez elengedhetetlen kiegészítő valamilyen árnyékoló, például egy csuklókaros vagy kitekerhető napellenző. Egy szűkös erkélyen vagy balkonon minden négyzetcentiméterre szükség van, éppen ezért nem mindegy, hogy az árnyékoló falra van fúrva, vagy a földön csak a helyet foglalja. A falra fúrható napellenzők nagy előnye, hogy számos méretben elérhetőek, így szinte bármilyen méretű és alaprajzú erkélyhez találhatunk egyet. Az pedig már csak ráadás, hogy a klasszikus csíkos textiltől kezdve a különféle mintás kivitelig sokféle közül lehet választani. A napellenzők mellett kiváló megoldást jelenthetnek az erkélyeken a balkonnapernyők is, melyek legnagyobb előnye a napellenzőkkel szemben, hogy nincsen szükség szerelésekre, ugyanakkor pénztárcabarát megoldásnak számítanak.

Sok ház vagy lakás kritikus része a tetőtér. A házak tetőtéri lakásai szinte minden esetben melegebbek, hiszen a meleg levegő nemcsak helyiségeken, hanem épületeken belül is felfelé áramlik. Télen szerencsés körülmény lehet, nyáron annál kevésbé, mindezek mellett a betűző napfény is melegíti ezeket a helyiségeket. A léghűtéses technikák mellett érdemes bevetni a hővisszaverős rolókat. Amíg a szokásos, lamellás roló csak árnyékot csinál, addig a termoroló hővisszaverő tulajdonságának köszönhetően viszonylag hűsen is tartja a szobát. A felszerelése sem bonyolult: akár felcsíptethető vagy ragasztható, így bármiféle szerelési rutin nélkül is kivitelezhető.

A kertre hatványozottan igaz, hogy közösségi tér, éppen ezért olyan árnyékolástechnika dukál ide, ami tartós, alatta kényelmesen lehet mozogni, és egy esetleges vihar vagy zápor nem teszi tönkre. Tartós és mutatós megoldást jelentenek a pavilonok és a mediterrán hangulatokat idéző pergolák is, amik nemcsak árnyékolók, hanem látványos kiegészítők is. A klasszikus pergolák fából készülnek, az árnyékolás mikéntje pedig szabadon választható: amennyiben a rusztikus, romantikus irányt képviselnénk, befuttatható növényekkel, az egyszerűbb variáció esetében pedig valamilyen – lehetőleg vízálló – textil biztosítja a hűsítő árnyékot. A pavilonok és pergolák mellett népszerűek a könnyen mozdítható és a szezonon kívül praktikusan tárolható napernyők is.