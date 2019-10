Hol találunk igazi gyöngyszemeket a használtautók között?

Pestiesen szólva mindent is lehet venni aukciós portálokon, miért éppen a használt autók lennének a kivételek? Bemutatjuk, hogyan találj rá akár gyűjtők szívét is megdobogtató igazi gyöngyszemekre.

Autókat vásárolni aukciós portálokon már nem nagy kihívás. Annál is inkább egyre felkapottabb ez a fajta használt autó kereskedés, mert alacsonyabb ár mellett olyan piacokhoz is hozzájuthatunk, ami másképp nem lenne elérhető. Német autós piacon vásárolni például felér egy kalanddal még a gyűjtők számára is.

Olyan különleges ritkaságok is felkerülhetnek aukcióra, mint az 1934-es Porsche Type 64. Ez annyira az első autója a gyárnak, hogy igazából még nem Porsche, de Ferdinand Porsche tervezte közúti versenyre és aztán használta még évekig. Egyetlen eredeti darab maradt fenn belőle és egy korhű másolat, ezért dollárban számolva is milliókat érhet.

Ugyanakkor a legtöbb kereskedő, aki aukción vásárol külföldi használtautót, azért nem feltétlen az ilyen ritkaságokat keresi. A német használt autó piac hemzseg a fantasztikus lehetőségektől, hogy nagyon baráti áron, megkímélt, jó állapotú gyöngyszemeket találjunk bármilyen kategóriában is keresgélünk legyen az hybrid, elektromos vagy dízel.

Dízel autókat a közeljövőben már annál is inkább könnyű lesz német piacon találni igen kedvező áron, mert Németország számos városában kezdik kiszorítani ezeket a járműveket, így sok tulajdonos igyekszik gyorsan és olcsón szabadulni jó állapotban lévő, fiatal dízel autójától is.

Érdemes nemzetközi használatautó aukciós oldalakon keresgélni, mert sok előnye van. Az Adesa oldalán például nem csak ország alapján lehet keresni, hanem további, közel száz paraméter beállításával tűpontosan megadhatjuk, hogy milyen járműre van szükségünk.

A portálon négyféle aukció típus közül választhatunk, annak megfelelően, hogy mennyire vagyunk rugalmasak az árral és mennyire akarjuk megszerezni a kiválasztott járművet. Bár a legtöbb aukció dinamikus, azaz más licitálók ellen licitálunk online az aukció végéig és az éppen aktuális vételi ár is azonnal látható, választhatunk még villámáras, rejtett és célaukció közül is. A legjobb használt autókra való vadászat mellett a vérbeli profik a licitálás izgalmáért is szenvedélyesen esküsznek az ilyen oldalakra.

Használt autót olcsón vásárolni azonban nem az egyetlen előnye az aukciós portáloknak. Külföldiként elég nehéz például a német piacon vásárolni, mert ismeretlenként a bizalmi faktor igen alacsony, a nyelvi korlátok pedig sokszor nem átléphetők akkor sem, ha rendelkezünk alapvető nyelvtudással. Ezek a használtautó árveréssel foglalkozó portálok kiküszöbölik az összes ilyen jellegű problémát, mert elve nemzetközi piacra nyitnak.