Nem is olyan rég a szilveszteri partikon a legtöbben fogadalmakat tettünk. Most szinte mindannyiunknak van bőven ideje arra, hogy áttekintsük, hova jutottunk az önmagunknak tett ígéretekkel.

Tényleg újra sportolunk, és odafigyelünk az étkezésünkre, jobban beosztjuk az időnket? Vajon kevesebbet nyomkodjuk a mobilunkat, és többet foglalkozunk számunkra fontos személyekkel vagy dolgokkal, hobbikkal? Most, hogy rengeteg időnk van, forduljunk inkább kicsit befelé: tervezzünk újra. Tekintsünk pozitívan a jövőbe! A járványhelyzet miatt jóval többet vagyunk otthon, mint a korábbi években, és le kell mondanunk a megszokott, kedvelt tevékenységeink egy részéről. Érdemes külön figyelmet fordítani arra, hogy hasznosan kössük le magunkat a bezártság idején. Íme néhány tipp, amivel elviselhetővé tehetjük a hirtelen ránk szakadó bezártságot.

Vajon hány olyan tárgy áll akár bontatlan csomagolásban vagy néhány használat után az otthonunkban, amelyek arra hivatottak, hogy ismét elővegyük? Lehet szó fonalakról és kötőtűkről, félbehagyott könyvekről vagy éppen egy szobabicikliről. Használjuk ki a világháló nyújtotta előnyöket is, hiszen rengeteg új dologba kezdhetünk általa. Számos olyan oktatóvideó kering az interneten, mely segítség lehet abban, hogy tanuljunk valami újat. Most bármilyen témában elmélyíthetjük ismereteinket, akár a lakásdekor az új érdeklődésünk tárgya, akár egy új, otthon végezhető sport.

A mozgás a bezártság időszakában kiemelten fontos, hiszen a testünknek és a lelkünknek is jót tesz. Rengeteg különféle edzésvideó közül válogathatunk az interneten az érdeklődésünknek és edzettségi szintünknek megfelelően.

Akár szeretteinket is bevonhatjuk, akikkel közösen töltjük bezárt napjainkat. Az edzettek, a sporthoz már jól hozzászokottak kereshetnek valamilyen pörgősebb, izzasztó kardióedzést. Azok, akik kevésbé edzettek, inkább kíméljék ízületeiket, és a fokozatosság elvét betartva kezdjenek kímélő tornába. Most a testnek és léleknek egyaránt a javára válik a jóga. Ismerkedjenek ezzel a mozgásformával mihamarabb. Ha pedig túl sokat ülünk az otthoni irodában, érdemes gerinctornával nyitni és zárni a napot.

A bezárkózás arra is lehetőséget ad, hogy minőségi időt töltsünk el közvetlen szeretteinkkel. Előszedhetjük az évek óta nem használt társasjátékokat, de mindenféle kellék nélkül is játszhatunk, elővehetjük a régi barkochbát és a szóláncot. Főzhetünk együtt, vagy tarthatunk mozis estéket is.

Amikor egyedül kell megküzdenünk a bezárkózás heteivel, akkor sem vagyunk teljesen elzárva a külvilágtól a telefonnak és az internetnek köszönhetően. Így mindennap beszélhetünk a számunkra fontos emberekkel, sőt, „videópartit” is tarthatunk hasonló helyzetbe kényszerült barátainkkal. Akármilyen nehéz, ne hagyjuk, hogy a szorongás és a pánik eluralkodjon rajtunk. Erősítsük magunkat és környezetünket pozitív gondolatokkal!