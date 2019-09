Hová menjünk Veszprém megyében, ha már nem lehet strandolni

Sajnos az utóbbi napok időjárása igencsak lehűtötte a Balatont, így már csak a bátrabbak merészkednek a vízbe.

A fázosabbaknak viszont több lehetőségük is van, hogy csodás helyszíneket fedezzenek fel a megyében. Cikkünkben most öt olyan célpontot mutatunk be, amelyek ősszel kifejezetten hangulatosak és élménnel szolgálnak a kimozdulni vágyoknak.

Öskü – Kerektemplom

Valószínüleg az Árpád-korból maradt ránk ez a kivételes, kerek templom. Különleges formája miatt sokáig találgatták, hogy minek épült eredetileg, török mecsetnek, vártoronynak és antik római épületnek is hitték már.

A helyreállítások során derült ki, hogy valójában nem is kör hanem ovális alakú, teteje pedig eredetileg kúp alakú lehetett. A környék növekvő lakossága miatt az 1800-as évek közepétől már nem templomként, hanem kápolnaként használták. Öskü központjától körülbelül 250 méterre találhatjuk meg.

Döbrönte – Szarvaskői várrom

Döbrötnét és a középkori várromot a Bakony nyugati oldalán találhatjuk meg, a megyeszékhelytől mindegy 30 kilométerre. A romok a falu fölé magasodnak igencsak impozáns látványt nyújtva.

A föld még sok részletet rejti, de az elmúlt években több pontját is feltárták és restaurálták. Könnyed sétával is megközelíthető, ezért gyerekkel érkezőknek is ajánljuk.

Ajka – Csingervölgy

A Csinegrvölgynek kulcsfontosságú szerepe volt Ajka és a térség fejlődésében. Ennek elsődleges oka az itt megtalálható barnaszén. Régebben számos bánya működött a völgyben, az 1960-as években ezért is hozták itt létre a bányászati múzeumot, ahol megismerhetjük az iparág magyarországi történelmét. A kíváncsibbak egy látogatásra kialakított tárnába is bemehetnek, hogy saját bőrükön tapasztalják meg, milyen körülmények között dolgoztak a föld alatt.

Ma már inkább a természet közelségére vágyó kirándulók, turisták látogatják a festői szépségű völgyet. Ezen nem kell csodálkozni, hiszen forrásokra, barlangokra és erdei pihenőhelyekre bukkanhatunk itt.

Tihany – Barátlakások

Sokan nem tudják, de Tihanyban nem csak az apátságot és falut érdemes megnézni, hanem a félsziget oldalában található barátlakásokat is. A 20–30 méteres, meredek bazalttufafalba vájt lakások ma már turista látványosságok, de korábban laktak is bennük.

Az omlások miatt napjainkra már csak három üreg marad meg. Valószínűleg a 10. századtól a 14. századig laktak itt ortodox görög felekezetű szerzetesek.

Bánd – Essegvár

Szinten egy középkori várromot találhatunk Veszprémtől tíz kilómétterre Bándon. A festői környezetben, a falu fölé magasodó torony egy 13. században készült épülethez tartozott. Több tulajdonosa is volt az évszázadok során, többek között a Döbröneti várat is magáénak tudható Himfy Orsolyának és Essegvári Ferencnek is a birtokát képezte.

A vár pusztulásának körülményei ismeretlenek, valószínű, hogy a Veszprémet 1552-ben ostromló török sereg egyik portyázó lovascsapata pusztította el. 2003-tól feltárások kezdődtek meg, több részletét is helyreállították.