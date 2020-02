Idén is a házasságot ünneplik Veszprémben

A Házasság Hetét idén hetedik alkalommal rendezik meg, melynek idei mottója a Csapatjáték szerelemmel.

A rendezvénysorozat sajtótájékoztatóján, hétfőn, a Dubniczay-palotában a szervezők ismertették a programot, valamint több újdonságra is felhívták a figyelmet. Az idei Házasság Hete keretében a legkisebbektől az idősekig mindenkinek érdekes és tanulságos előadásokkal készülnek. A sajtótájékoztatón a rendezvény fővédnökei, Udvardy György veszprémi érsek és Porga Gyula polgármester egyetértettek abban, hogy a kormánynak és önkormányzatnak, valamint az egyháznak is fontos a házasság intézménye. Porga Gyula kiemelte, polgármesterként a közösségépítés is fontos szerepet játszik a munkájában, a városi közösség legkisebb egysége pedig a család.

– Jó látni azt, hogy az elmúlt hét évben egyre többen csatlakoztak ehhez a kezdeményezéshez. Az elmúlt években bizonyítottuk azt számos fejlesztéssel és programmal, hogy igenis nagy gondot fordítunk a veszprémi családokra. A város nem véletlenül helyez nagy hangsúlyt a családbarát intézkedésekre, hiszen kiemelten fontos az, hogy azok, akik Veszprémben tervezik a családalapítást, mindent megkapjanak – tette hozzá Porga Gyula.

Udvardy György veszprémi érsek kiemelte, nem lehetne ilyen hatékony, intenzív rendezvénysorozatot szervezni, ha nincs mögötte a társadalmi támogatottság, a szervezetek, egyesületek munkája, vagy a kormányzati szándék a házasság támogatására.

A Házasság Hetén február 8., szombattól a Hősök Kapujába kerül a szelfi-pont, vagyis a tükrös mézeskalács szív, amely a korábbi években is nagy sikert aratott. A programsorozat részeként a középiskolás korosztály filmklubokon és beszélgetéseken keresztül ismerkedhet a házassággal, február 11-én, kedden az Idősek Otthonában pedig az érdeklődők megtudhatják mi a titka a hosszú házasságnak olyanoktól, akik már 50-60 éve alkotnak egy párt. Héthelyi Réka, szervező a sajtótájékoztatón kiemelte még a szintén február 11-én, kedden a Hangvillába szervezett Szólj be a papnak! eseményt, valamint a Valami csajok című előadást, melyet Pokorni Lia és Őze Áron adnak elő február 12-én, szerdán 19 órától az Agórában.

Héthelyi Réka, a Házasság Hete szervezője elmondta, idén először február 9-én, vasárnap a Szent Mihály Bazilikában egy nyitó szentmisével indítják a rendezvénysorozatot, melyet Udvardy György fog celebrálni. Valamint február 16-án, vasárnap a Kálvin János parki református templomban záró ökumenikus istentisztelettel ér véget a Házasság Hete.