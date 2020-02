Idén rekordszámú esküvőre számítanak megyénkben

Esküvőszervezők, ceremóniamesterek, fotósok, ruhaszalonok, DJ-k, ötvösök, sőt, még táncoktatók is várták a párokat a már nyolcadik alkalommal megrendezett esküvőkiállításon, amelyet divatbemutatók és színpadi műsorok is színesítettek.

Közel 60 kiállító szolgáltatásaival ismerkedhettek meg az életük nagy napjára készülődő házasulandók február első hétvégéjén az Agórában megrendezett Mr. és Mrs. veszprémi esküvőkiállításon. Táll Istvántól megtudtuk, céljuk az volt, hogy az esküvőtémához tartozó szolgáltatások körét minél változatosabban mutassák be az érdeklődőknek.

A fő szervező érdekességként megemlítette, hogy még a folyami hajózás lehetősége is szerepelt a kiállítás kínálatában, amely attól volt változatos, hogy mindenki az újdonságait, a legújabb technikákat hozta el a nagyon családias hangulatú rendezvényre.Kiderült az is, hogy a házasságkötések szempontjából már 2019 is felkapott év volt, de a számmisztika miatt 2020 még kedveltebb lehet. Az abszolút favorit dátumnak pedig a 2020. 08. 08., szombat ígérkezik.

– Szerintem 2020 csúcsév lesz, sokan erre az évre „tartalékoltak”, mert a számmisztika szempontjából nagyon jó. Páros szám, az egyensúly is megvan, ezért választják sokan az idei évet – vélekedett a fő szervező, aki hozzátette, hogy a szombati napok hamar elfogytak, ezért sok esküvőt tartanak majd pénteken, illetve hétköznapokon is, főleg májustól szeptember végéig.

Táll István szerint a nyári időszakban például egy balatonfüredi esküvőre 17, 18 órára szabad időpontot találni szinte lehetetlen. Viszont a manapság népszerű szertartásvezetők rugalmassá teszik az időpontválasztás lehetőségét. Ráadásul divatosak lettek az éjszakai esküvők is, amelyekre az anyakönyvvezető már nem megy ki. Ezért a párok gyakran csak szűk körben, egy hétköznapon, az önkormányzatnál mondják ki hivatalosan az igent, majd egy számukra kedvesebb időpontban és helyen, a násznép előtt, a szertartásvezető közreműködésével erősítik meg a fogadalmukat.

Kálócziné Lengyel Judit szerint ez a párok által megálmodott szertartás már teljesen személyre szabott. Ezeken egyre népszerűbb a homok-, illetve gyertya- vagy lakatceremónia is. Az egyik legfelkapottabb pedig az időkapszula: ez egy lelakatolható dobozka, amelybe a közös emlékei közül helyez el néhányat az ifjú pár, vagy elrejthetik a násznép jókívánságait is. A kapszulát eláshatják vagy az otthonukban is őrizhetik – mesélte a szertartásvezető, akinek nagy vágya, hogy egyszer hajón is tarthasson esküvői ceremóniát, de nem zárkózik el egy erdei esküvőtől sem. Napjainkban amúgy is kedveltek a letisztult, természetközeli, nagyon „zöld” esküvők.

A pápai Baloghné Rasek Nikolett férjével, Balogh Istvánnal érkezett az esküvőkiállításra. A családi vállalkozásban egyedi karikagyűrűket készítő pár hölgytagja szerint a fehér aranygyűrűk a legkeresettebbek. Minden darabjuk egyedi, mert mindig a pár igényei szerint készítik el a karikagyűrűket. Nikolett az életre szóló gyűrűkkel kapcsolatban azt tapasztalta, hogy manapság a hullámos, a szemmintákat kedvelik a házasulandók. A magyar lakosság 30 százaléka fémallergiában szenved. A fehér arany nikkelt tartalmaz, amely allergizálhatja a viselőjét, ezért készítenek már palládiummal ötvözött fehérarany gyűrűket, illetve platinagyűrűket is, amelyeket a fémallergiások is hordhatnak.

Az egyik Veszprém belvárosi menyasszonyi ruhaszalon tulajdonosától megtudtuk, hogy a nemzetközi esküvői ruhadivat sokat változott az elmúlt pár évben a színes ruhák irányába. Viszont a magyar lányok továbbra is a fehér menyasszonyi ruhákat kedvelik. Balázs Antónia elárulta, hogy az általa a közösségi portálra kíváncsiságból kirakott egyenes fazonú ruhával szemben a lányok 90 százaléka a nagy szoknyás ruhára szavazott. Régebben a pánt nélkülieket választották szívesebben, manapság jobban szeretik, ha pántja van az esküvői ruhának. Anyagát tekintve inkább a könnyebb, tüllös a favorit a nehezebb selyemruhákkal szemben.

– Mindig azt mondom a lányoknak, hogy ez a nagy nap. Ilyenkor mindenki a menyasszonyt nézi, ezért pompáznia kell. Olyan ruhát vegyenek fel, hogy királynőnek érezzék magukat. Legyen egy kis uszálya is, mert az ünnepélyesebb, előkelőbb – árulta el az üzletvezető, aki szerint széles a választék, de azért érdemes három-négy hónappal az esküvő előtt megrendelni a menyasszonyi ruhát.