Így ébredezett a természet Veszprém megyében

Idén a tavaszból nem sok mindent láthatunk, hiszen a járvány szinte mindenkit az otthonában tart.

Most a legjobb amit tehetünk, ha nem mozdulunk ki a lakásból, csak ha mindenképp szükséges. Tavaly még merőben más volt a helyzet, a tavasz ébredését olvasónk és kollégánk is megörökítette. Most ezekkel az archív fotókkal próbáljuk elviselhetőbbé tenni a bezártságot.

Márciusban a Balatonnál, Csopakon, Paloznokon és Alsóörsön már virágoztak a fák, amikor ottjártunk:

Olvasónk Pichler Júlia március végén a Csobánc-hegyen örökítette meg a naplementét:

Veszprémet, a királynék városát beborították a különböző színű és illatú virágok. A képre kattintva, most végignézheti a tavalyi virágtengert: