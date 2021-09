Így őrizd meg fogaid egészségét és szépségét

Fogaink szépsége már több évtizede központi kérdés az esztétika és persze a hosszú távú egészségünk szempontjából is. Egy egész iparág épült fel a fogak fehérségének és tökéletes kinézetének megtartására, amely sok szempontból fontos számunkra. Hogyan őrizhető meg a fogak egészsége és szépsége is? Mutatjuk!

Miért fontos a megfelelő szájhigiénia?

Már gyerekkorunkban nagy gondot fordítanak a szüleink annak megtanítására, hogyan is kell helyesen tisztítani a fogainkat, amely a későbbi életünk és egészségünk szempontjából is elengedhetetlen. Egyrészt az alapos és megfelelő szájhigiéniával nagyban segíthetjük a fogaink ápoltságának és természetes szépségének megtartását, amelyet a napi legalább két fogmosással, a fogselyem használatával és a fogorvosunk rendszeres látogatásával érhetünk el.

De miért is olyan fontos a szájhigiénia minden téren? Nos, az ápolt, egészséges fogak önbizalmat, ápoltságot, igényességet sugallnak, amely másokban pozitív és megbízható ember kisugárzását keltik. Ám, ami ennél is lényegesebb, hogy az ápolt fogakkal a szájhigiéniánk és az egészségünk hosszú távú megőrzéséért is sokat teszünk.

Egészen elképesztő, de a fogak állapota szinte mindenre kihat. A bőrünkre, a testsúlyunkra és a szerveink megfelelő működésére is. Ez a kemény szerv tehát szoros szimbiózisban van a szervezetünk többi részével is, így ha az állapotuk romlani kezd, azt sokszor a testünk más részein vehetjük észre.

Mi okozhatja a fogak romlását alapvetően?

Az idő haladtával fogaink állapota is sokat változik. De az is biztos, hogy a külső tényezők rengeteget dobnak az élettartamukon. Míg az ételek cukor és savtartalma nagyban hozzájárul a szuvasodáshoz és az ínygyulladáshoz, addig a mesterséges színezékek a fogak elhanyagolt külleméért, az elszíneződéséért tehetők felelőssé. A fogak romlásának hátterében állhatnak a rossz szájhigiénés szokások, de a dohányzás és a gyakori szorongás okozta fogcsikorgatás is problémákat idézhet elő.

Hogyan őrizd meg fogaid egészségét és szépségét?

Pontosan a fent említett dolgok miatt elengedhetetlen a napi 2×2 perces fogmosás, amellyel a kórokozók és az ételmaradékok majdnem 100%-át el tudjuk távolítani. Ennek kiegészítése érdekében érdemes fogselymet és öblögetőket is alkalmazni, amelyekkel az ínyünk és a fogközök ápoltságát segíthetjük fenntartani.

Mindezek mellett pedig évente kötelezően látogassuk meg a fogorvosunkat egy gyors ellenőrzés céljából, amivel mindig képet kaphatunk a fogaink aktuális egészségéről, állapotáról. Félévente célszerű beiktatni egy fogkő eltávolítást és polírozást, amely a fogak egyenletes felszínét és színét adja vissza. Emellett egy panoráma röntgen sem árt, amely a gyulladásokra és a mélyebb szuvasodásokra derít fényt. Ha ennél is tovább szeretnénk menni, akkor a mosolytervezésnek köszönhetően még azt is megtudhatjuk, hogyan néznének ki a fogaink egy tökéletesnek mondható elrendezésben.

Tanácsos odafigyelni, hogy mi is kerül a tányérra

Ahogy már mondtuk: az elfogyasztott ételek minősége is nagyban összefügg a fogaink szépségével, ezért a sok cukrot és szénhidrátot tartalmazó ételek helyett fogyasszunk egészséges, kalciumban és foszforban gazdag ételeket, amelyek erősítik és védik a rágószerveinket. Ilyenek például a nyers zöldségek és gyümölcsök, illetve az olyan tejtermékek, mint a kemény sajtok, a tej vagy az élőflórás joghurtok és kefirek.

Mely szokásokat érdemes elkerülni?

Nem mondunk újat azzal, hogy a dohányzás, az egyoldalú és magas szénhidrát-, cukor- és nátriumtartalmú táplálkozás, valamint a nagy mennyiségű alkoholfogyasztás mind-mind súlyos károkat tudnak okozni, amely a fogak idő előtti romlását is előidézhetik. Míg a rendszeres vörösbor fogyasztás a fogak elszíneződését eredményezheti, addig a dohányzás nagyobb rombolást végez. A nikotin és a kátrány a nyálkahártya kiszáradásáért, az elégtelen keringésért, az ínygyulladásért felel és növeli nem csupán a fogágybetegség, de a szájüregi daganatok kockázatát is.

Mit tehetsz meg akár ma is a fogaid hosszú távú ragyogása érdekében?

Először is tanácsos minőségi fogkrémet és a fogaknak megfelelő fogkefét vásárolni, amellyel kíméletesen, mégis alaposan tudjuk tisztítani a fogfelszínt. Lehetőleg még időben és tudatosan döntsünk a káros szenvedélyeink elengedése mellett, vagy legalábbis fokozatosan csökkentsük használatukat és fogyasztásukat.

A fogak épségének megtartása tehát nemcsak a külsőnk miatt, hanem a saját higiéniánk és az egészségünk szempontjából is lényeges, ezért tegyünk meg mindent, hogy jó ideig ne legyen velük probléma. Megfelelő szájhigiénia, rendszeres fogászati ellenőrzés és mosolytervezés segítségével pedig garantáltan szép, ápolt fogak köszönnek vissza a tükörből.