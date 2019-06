Ilyen volt a szentbékkállai asszonyok salátapartija

A Szentbékkállán élő asszonyok farsangi Húshagyó Köre évtizedek óta összetart, némelykor azonban a nyárelőn is találkoznak egy-egy salátapartira.

Legutóbb Illésy Wilhelmina hívta meg a hölgykoszorút egy klasszikus salátaestre a Fekete-hegy oldalába. Miután mindenki megcsodálta a panorámát, a terített asztalnál az ideje jelentős részét Németországban töltő Vilma currywurstot szolgált fel halkrémmel és bagettel. Az előételt az egyik vendég babsalátával fejelte meg, majd a háziasszony salátalevest tálalt a kíváncsi hölgyeknek. A halkrémhez hasonlóképpen a leves receptjét is meg kellett osztania velük, akkora sikert aratott mindkettővel. A húst nem kedvelők vegafasírtot ettek, a többiek sonkás kockát, majd tiramisuval koronázta meg az estet Vilma. A vendégek pogácsája, különleges almás pitéje, zabos keksze, túrós szelete ugyancsak nagy sikert aratott, amint a jóféle házi pálinkák, borok ugyancsak. Az asszonyok meg is egyeztek, hogy egyikük méregdrága paradicsommagjának eredményét szintén megkóstolják nyár végén. Amennyiben pedig az nem váltaná be a hozzá fűzött reményeket, beszerzik más módon az alapanyagot, de egy paradicsompartit mindenképpen rendeznek majd.

Az ugyancsak szóba került, hogy a hosszú évek alatt megkóstolt és bevált recepteket összegyűjtik a fényképeikhez hasonlóan, és talán egy szakácskönyvet is összeállítanak azokból. Lehet, hogy csak a maguk örömére, de ki tudja, talán az utókor sem bánná.

Az asszonyok Vilmának egy, a korábbi években készült összejövetelek emlékezetes, tréfás pillanatait őrző fényképekből készített tablót ajándékoztak a vendéglátásért, hálájuk jeléül.